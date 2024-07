Η Κέιτι Πέρι αποθεώνει τη γυναικεία δύναμη στο ολόφρεσκο «Woman’s World»

Η Κέιτι Πέρι διακηρύσσει ότι είναι ένας «κόσμος της γυναίκας» στο φαντασμαγορικό μουσικό βίντεο για το πρώτο single του επερχόμενου άλμπουμ της «143».

Την Πέμπτη, το single κυκλοφόρησε μαζί με ένα κινηματογραφικό βίντεο που παρουσιάζει την Πέρι ντυμένη τόσο ως Rosie the Riveter όσο και ως Βιονική γυναίκα.

Τολμηρό, πληθωρικό, εορταστικό

«Fire in her eyes / Feminine divine / She was born to shine», τραγουδάει η Πέρι, καθώς ένα πλήρωμα χορευτών την περιβάλλει στο πρώτο μισό του κλιπ. Οι χορευτές και η Πέρι ανεμίζουν τα «εφόδια» που θα έβρισκε κανείς «ζώντας στον κόσμο μιας γυναίκας»: γυναικείες βιταμίνες, ουίσκι για γυναίκες και άφθονα εργαλεία περιποίησης και ευεξίας του δέρματος.

Αφού συνθλίβεται από μια τεράστια άγκυρα, η Πέρι ξυπνάει με βιονικά πόδια σε έναν κόσμο καταστροφής με cameos από διασημότητες του διαδικτύου, όπως η Trisha Paytas.

Το επερχόμενο έκτο studio album της Πέρι, το πρώτο της μετά το «Smile» του 2020, θα κυκλοφορήσει στις 20 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή της Πέρι στη μουσική έρχεται αφού η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το Play residency στο Λας Βέγκας και μετά την επταετή θητεία της ως κριτής στο American Idol.

Στις 10 Ιουλίου, η Πέρι παρουσίασε επίσημα το «143» με το φουτουριστικό εξώφυλλο του άλμπουμ. Το «143» είναι κωδικός για το «Σ’ αγαπώ», που χρησιμοποιούνταν συχνά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε μηνύματα. Σε ένα δελτίο τύπου, η Πέρι δήλωσε ότι «έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει ένα τολμηρό, πληθωρικό, εορταστικό dance-pop άλμπουμ με τη συμβολική αριθμητική έκφραση της αγάπης 143 ως διαχρονικό μήνυμα».

*Με πληροφορίες από: Variety