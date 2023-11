Κέιτι Πέρι: Έκλεψαν την παράσταση Μέγκαν, Χάρι και η κόρη της τραγουδίστριας

Ήταν η τελευταία της εμφάνιση από τον κύκλο των συναυλιών στο Λας Βέγκας. Και η Κέιτι Πέρι το γλέντησε, μαζί με τον αγαπημένο της Ορλάντο Μπλουμ, φίλους, όπως η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι, καθώς και με την τρίχρονη κόρη της η τραγουδίστρια.

Όπως ήταν φυσικό έκλεψε την παράσταση η μικρούλα Ντέιζι, η οποία εμφανίστηκε πρώτη φορά δημοσίως, μαζί με τον μπαμπά της, Ορλάντο Μπλουμ, ενώ και οι πολύ διάσημοι προσκεκλημένοι, ιδίως όταν πρόκειται για τη Μέγκαν και τον Χάρι, τράβηξαν την προσοχή.

Τα σόου της Κέιτι Πέρι είναι από μόνα τους τόσο εντυπωσιακά, αλλά για το τέλος φύλαγε τις εκπλήξεις και σε επίπεδο καλεσμένων αυτή τη φορά. Μετά την παράσταση το «έκαψε» με τον Ορλάντο Μπλουμ σε μια επική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο του Λας Βέγκας, όπου ο ντι τζέι κιόλας έπαιξε τη μουσική της.

Η Κέιτι Πέρι ήταν καλεσμένη, για να πάμε λίγο πίσω στην τελετή στέψης του Βασιλιά Κάρολου και προφανώς οι σχέσεις της με την Μέγκαν και τον Χάρι διατηρούνται.

Η Δούκισσα και ο Δούκας του Σάσεξ έδωσαν το παρών στην τελευταία της συναυλία, λοιπόν, οι παπαράτσι τους εντόπισαν, όπου και ο Χάρι δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για πολλοστή φορά που δεν μπορεί να διασκεδάσει με την ησυχία του, μακριά από τα ενοχλητικά φλας των πιεστικών φωτογράφων.

Η Μέγκαν Μαρκλ πιο στωική σε αυτό το κομμάτι, δεν έπαψε να διασκεδάζει, να κρατάει το κέφι της ψηλά και φυσικά να κάνει και μια αρκούντως εντυπωσιακή εμφάνιση η ίδια.

Τώρα, που δεν έχει το βασιλικό πρωτόκολλο να την δεσμεύει, η ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση της εξόδου της, ένα μίνι φόρεμα Βαλεντίνο, ιδιαίτερα λαμπερό το οποίο είναι πια sold out, αλλά όταν ήταν στο εμπόριο, κόστιζε 3.450 δολάρια.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρο παλτό, ψηλοτάκουνα Louboutin και είχε πιάσει τα μαλλιά της στη γνωστή της χαριτωμένη αλογοουρά που την κολακεύει. Ασορτί με μαύρα ρούχα, πουκάμισο και κοστούμι ντύθηκε και ο Χάρι για τη βραδιά. Το ζευγάρι έφτασε για τη βραδιά πετώντας με το ιδιωτικό τζετ της Κάμερον Ντίαζ, μαζί με τον Μπέντζι Μέιντεν και τη Ζόι Ζαλντάνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η Daily Mail.

Παρακολούθησαν τη συναυλία από τις VIP θέσεις, όπως και η Σελίν Ντιόν με τους 13χρονους δίδυμους γιους της, Έντι και Νέλσον.

Η μικρούλα Ντέιζι, η κόρη της Κέιτι Πέρι και του Ορλάντο Μπλουμ, έκανε το δημόσιο ντεμπούτο της, φορώντας ένα πολύ χαριτωμένο κοστούμι Μίνι Μάους. Από τον Αύγουστο του 2020 που γεννήθηκε η μικρούλα, δεν είχε βρεθεί μπροστά στα φωτογραφικά φλας.

I still can’t believe I’ve witnessed this moment in person 🥹🌼🕊️ pic.twitter.com/Qngq129FvV

— cinthia 🦋 (@cinperrymore) November 5, 2023