Οι εβραίοι στην Ευρώπη είναι «πιο ανήσυχοι από ποτέ» ενώπιον του «κύματος αντισημιτισμού» που την έχει πλημμυρίσει μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που υπονομεύει τις προσπάθειες της ΕΕ, σύμφωνα με μια μεγάλης έκτασης ευρωπαϊκή έρευνα που δημοσιεύεται σήμερα.

Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) που εδρεύει στη Βιέννη της Αυστρίας, «το 96% από αυτούς» συνάντησαν «διαδικτυακά» ή στην καθημερινή τους ζωή το φαινόμενο κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας.

Η συντριπτική πλειονότητα κρίνει ότι «η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια», επισημαίνει η πρόεδρός της Σίρπα Ραούτιο στο προοίμιο, παρότι οι απαντήσεις αφορούν την περίοδο «πριν από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα».

Σε αυτό το πλαίσιο, 76% των εβραίων απάντησαν ότι «περιστασιακά κρύβουν την ταυτότητά τους» στην Ευρώπη, επισημαίνει η ίδια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη Γαλλία, όπου το 83% το κάνει.

Μετά τον πόλεμο που ξέσπασε μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο ζοφερή, σύμφωνα με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν «πιο πρόσφατα από 12 οργανώσεις της εβραϊκής κοινότητας».

Can Jews in the EU live an openly Jewish life?

The latest #EURightsAgency survey shows that Europe’s Jews continue to face high levels of #antisemitism, are frequently harassed, especially online and worry about their safety.

Get the full findings here: https://t.co/W6yiEW52X5 pic.twitter.com/QIE20xOFUa

— EU Fundamental Rights ➡️ #HumanRights (@EURightsAgency) July 11, 2024