Φριχτό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα βρήκαν ένας 57χρονος διευθύνων σύμβουλος εταιρείας στη Γιούτα και η 16 ετών κόρη, όταν μια μπουλντόζα που μεταφερόταν από φορτηγό, έπεσε επάνω στο αυτοκίνητο που επέβαιναν.

Ο Richard David Hendrickson και η κόρη του Sally πέθαναν όταν μια μίνι μπουλντόζα γλίστρησε από ένα ρυμουλκούμενο και συνέτριψε το όχημά τους στο Ogden Canyon το Σάββατο 6 Ιουλίου. Η σύζυγός του και δύο ακόμα παιδιά τους ήταν επίσης στο όχημα, ωστόσο υπέστησαν τραύματα που δεν ήταν επικίνδυνα για τη ζωή τους. Οι Hendrickson έχουν μια ακόμα κόρη, η οποία δεν ήταν στο όχημα.

Ο 57χρονος ήταν διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της εταιρείας επίπλων εξωτερικού χώρου Lifetime Products. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Lifetime Products, είπε στο People ότι η οικογένεια περνούσε χρόνο μαζί όταν συνέβη η τραγωδία.

“Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό και ξαφνικό θάνατο του Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου μας, Richard David Hendrickson, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σήμερα στο Ogden Canyon”, αναφέρει η Lifetime Products σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την usatoday, οι τοπικές αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι 57χρονος και 16χρονη βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

Ο Barry Mower, ιδρυτής της Lifetime Products, τόνισε για τον 57χρονο: “Ήταν ένας από τους πιο έμπιστους και αγαπητούς μου φίλους και θα μας λείψει πολύ. Η Lifetime δεν θα είναι η ίδια χωρίς αυτόν”.

«Ο Richard ήταν ένα φίλος. Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο που βρήκε μαζί με την κόρη του. Θρηνούμε μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς τους και προσευχόμαστε να βρουν παρηγοριά» είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Spencer Cox.

