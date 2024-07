Ημέρα πένθους έχει κηρυχθεί στην Ουκρανία μετά από ένα από τα χειρότερα κύματα ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων των τελευταίων μηνών, με τουλάχιστον 41 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά και 166 τραυματίες.

Οι αξιωματούχοι απαγόρευσαν τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και κατέβασαν τις σημαίες.

Ένας από τους 38 πυραύλους που εκτόξευσαν οι δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν έπληξε το νοσοκομείο Okhmatdyt, όπου νοσηλεύονταν, μεταξύ άλλων, παιδιά στο ογκολογικό τμήμα, στην πιο θανατηφόρα επίθεση που έχει δεχτεί εδώ και μήνες η πληγείσα από τον πόλεμο χώρα, σύμφωνα με τον independent.

Περισσότερα από 100 κτίρια υπέστησαν ζημιές, μεταξύ των οποίων το νοσοκομείο παίδων και ένα κέντρο μητρότητας στο Κίεβο, παιδικοί σταθμοί και ένα επιχειρηματικό κέντρο και σπίτια, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τη Δευτέρα, η Ρωσία αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε το νοσοκομείο του Κιέβου, λέγοντας ότι είχε πληγεί από θραύσματα ουκρανικού πυραύλου αεράμυνας, ενώ η Ουκρανία δήλωσε ότι είχε βρει υπολείμματα ρωσικού πυραύλου κρουζ, σύμφωνα με το BBC.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση «βάναυση» και χαρακτήρισε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «αιμοσταγή εγκληματία».

Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής αργότερα σήμερα Τρίτη στην Ουάσιγκτον, όπου η απάντηση του στρατιωτικού μπλοκ στην εισβολή στην Ουκρανία θα είναι ψηλά στην ατζέντα.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες που έχουν συμμαχήσει με την Ουκρανία καταδίκασαν την επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του νέου Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Είπε ότι «η επίθεση σε αθώα παιδιά» ήταν «η πιο διεφθαρμένη πράξη» και υποσχέθηκε συνεχή υποστήριξη προς το Κίεβο μετά την αλλαγή κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα «φρικτή υπενθύμιση της κτηνωδίας της Ρωσίας», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί πρόσθετη υποστήριξη για τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας χαρακτήρισε τον βομβαρδισμό του παιδιατρικού νοσοκομείου «βάρβαρο» και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαια» σύμφωνα με τον Guardian.

Η τελευταία επίθεση του Βλαντίμιρ Πούτιν ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου, υποστήριξε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ζητώντας την καταδίκη ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας.

Από την πλευρά του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο Χ, ανακοίνωσε ότι «η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τις σημερινές πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας και ιδιαιτέρως στο νοσοκομείο παίδων Okhmatdyt του Κιέβου».

The attacks which resulted in numerous dead and wounded civilians constitute another grave violation of international humanitarian law.

Greece strongly condemns today’s missile attacks by Russia in several Ukrainian cities, especially on Kyiv’s Okhmatdyt children’s hospital.

Όπως σημειώνει, «Οι επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα πολυάριθμους νεκρούς και τραυματίες αμάχους συνιστούν άλλη μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» και προσθέτει: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και να στέκεται στο πλευρό του λαού της».

Ο Ζελένσκι, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Βαρσοβία τη Δευτέρα μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να δώσουν αποφασιστική απάντηση στην επίθεση.«Θα προβούμε σε αντίποινα εναντίον αυτών των ανθρώπων, θα δώσουμε μια ισχυρή απάντηση από την πλευρά μας στη Ρωσία, σίγουρα. Το ερώτημα προς τους εταίρους μας είναι: μπορούν να ανταποκριθούν;» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι εδώ και μήνες ότι η χώρα του δεν διαθέτει αρκετά συστήματα αεράμυνας και έχει ζητήσει τουλάχιστον επτά ακόμη συστοιχίες Patriot επιπλέον εκείνων που έχουν ήδη δωρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και η Ολλανδία.

Η Ρωσία έχει εκμεταλλευτεί τα κενά στην αεράμυνα της Ουκρανίας για να πραγματοποιήσει καταστροφικά πλήγματα κατά αμάχων και υποδομών, καθώς και για να χτυπήσει τα στρατεύματα του Κιέβου στις γραμμές του μετώπου.

Η Ρωσία, η οποία έχει βάλει στο στόχαστρο πολιτικές υποδομές καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αρνήθηκε την ευθύνη για τους θανάτους τη Δευτέρα.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας απέδωσε το περιστατικό, χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στην έκρηξη του νοσοκομείου, σε ουκρανικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους, παρά τα οπτικά στοιχεία που έδειχναν να παραπέμπουν σε ρωσικό χτύπημα.

Ο Andriy Yermak, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, μοιράστηκε μια εικόνα στο X που φαινόταν να δείχνει έναν ρωσικό πύραυλο πάνω από το Κίεβο λίγο πριν χτυπήσει ένα νοσοκομείο, προσδιορίζοντάς τον ως πύραυλο κρουζ Kh-101.

The Russian Kh-101 missile hit the “Okhmatdyt” hospital today. It contains dozens of microelectronics produced in NATO countries.

We must stop this and bring it up at the NATO summit. The attack on children must be one of the key topics. pic.twitter.com/28Tpr9K2s9

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 8, 2024