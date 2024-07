Μπαράζ πυραύλων κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων εκτόξευσε σήμερα η Ρωσία σε μια ασυνήθιστη για πρωινή ώρα επίθεση πλήττοντας ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομείο παίδων της χώρας.

Η επίθεση αυτή στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πάνω από 40 πυραύλους με στόχο διάφορες περιοχές και προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, εμπορικά κτίρια και κατοικίες σε διαφορετικές ουκρανικές πόλεις.

Οι αρχές στην πόλη του Κίεβου δήλωσαν ότι τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν στο χτύπημα που έγινε στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα χαλάσματα νοσοκομείου παίδων στο Κίεβο, το οποίο υπέστη καταστροφές από τα σημερινά ρωσικά χτυπήματα.

«Ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία παίδων της Ευρώπης», καταστράφηκε. «Υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων είναι για την ώρα άγνωστος», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ.

Okhmatdyt Children’s Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.

Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024