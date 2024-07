Ο Μπραντ Πιτ χέρι χέρι με την Ines de Ramon στο βρετανικό Γκραν Πρι

Ο Μπραντ Πιτ και η σύντροφός του Ines de Ramon απαθανατίστηκαν να κρατιούνται χέρι χέρι στο βρετανικό Γκραν Πρι την Κυριακή.

Σε φωτογραφίες από τον βροχερό αγώνα της Formula 1 δείχνουν τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να περπατά με τη σύντροφό του και σχεδιάστρια κοσμημάτων Ines de Ramon μέσα στο πλήθος στο Silverstone Circuit στο Northa

Ο 60χρονος ηθοποιός φορούσε ένα ανοιχτόχρωμο κίτρινο σακάκι και ασορτί παντελόνι που συνδύασε με λευκό t-shirt, καπέλο με σχέδια και γυαλιά ηλίου.

Η σύντροφός του Ines de Ramon εμφανίστηκε με ένα κοντό φόρεμα με χρυσό κολιέ και μαύρες αποχρώσεις.

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του Μπραντ Πιτ με την Ines de Ramon στον αγώνα, τον οποίο κέρδισε ο οδηγός της Mercedes Lewis Hamilton, ήρθε αφότου η Formula 1 και η Apple Original Films ανακοίνωσαν τον τίτλο της επερχόμενης ταινίας του ηθοποιού «F1».

Brad Pitt and Girlfriend Ines de Ramon Hold Hands While Attending the British Grand Prix in England https://t.co/TfLIEWxUT1 via @people

— Romy Honda (@hondaromy1) July 8, 2024