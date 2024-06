Μπραντ Πιτ: Η επιθυμία του να κάνει παιδιά με την Ινές ντε Ραμόν

Ύστερα από το επεισοδιακό διαζύγιό με την Άντζελίνα Τζολί και την απόφαση κάποιων παιδιών να αλλάξουν το επίθετο τους, ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να βρήκε τη γυναίκα της ζωής του, στο πρόσωπο της Ινές ντε Ραμόν.

Το τελευταίο διάστημα, ο διάσημος ηθοποιός έχει να διαχειριστεί τα νομικά θέματα του διαζυγίου από την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, και τα έντονα προβλήματα με τα παιδιά του. Δύσκολες και δυσάρεστες συνθήκες για εκείνον, οι οποίες τον έχουν φέρει πολύ κοντά με τη 31ΧΡΟΝΗ.

Ο Χολιγουντιανός αστέρας φαίνεται να είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ και δεν αποκλείει την ιδέα ενός τρίτου γάμου ή της απόκτησης περισσότερων παιδιών με την αγαπημένη του.

Brad Pitt and girlfriend Ines de Ramon go on romantic morning stroll in Santa Barbara https://t.co/MphruR2V3j pic.twitter.com/X3VrODR4zL

— Page Six (@PageSix) May 3, 2024