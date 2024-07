Η νέα ντρίμπλα που τρέλανε τα social media (vid)

«Chigwada spin», η ντρίμπλα που ανακάλυψε ένας 16χρονος πιτσιρικάς και τρελαίνει τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Η «αποκάλυψη» της νέας ντρίμπλας έγινε στη διάρκεια του Future Cup που διοργανώνει ο Αγιαξ και εμπνευστής της είναι ένας 16χρονος παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, ο Ντέιβιντ Τσιγκουάντα.

Ο άγγλος επιθετικός δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά κατάφερε να γίνει σταρ σε λίγες ώρες μέσω των social media.

Η περίτεχνη ντρίμπλα που έκανε στο παιχνίδι της Σίτι με τον Αγιαξ περιλαμβάνει τακουνάκι με το δεξί πόδι, φάλτσα και «μικρή γέφυρα».

Μετά τα πρώτα βήματα που έκανε στην Μπλάκμπερν ο Τσιγκουάντα εντάχθηκε στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Σίτι το 2022 και πλέον ετοιμάζεται να μετακομίσει στην ακαδημία της Γουέστ Χαμ.

In the Future Cup tournament organized by Ajax, Manchester City’s under-17 player David Chigwada showcased a remarkable football skill, labeled the «Chigwada Spin», during a match against Ajax.

Chigwada backheeled the ball with his right foot, spun, and nutmegged the defender… pic.twitter.com/HhpxB0hR9R

