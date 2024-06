Με φραστικές τροποποιήσεις στην πρόταση που παρουσίασε ο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια στιγμή όμως η κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική με το Ισραήλ να επιτίθεται για πολλοστή φορά στο βόρειο τμήμα που υποτίθεται έχει ελέγξει.

Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα αντιμετωπίσει έναν «εξοντωτικό πόλεμο» εάν εξαπολύσει μια πλήρους κλίμακας επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στην πόλη Ναμπλούς και συνέλαβε έναν Παλαιστίνιο, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επίσης εισβάλει στην πόλη Silat ad-Dhahr, και στα χωριά al-Fandaqumiya και Umm Dar, στο κυβερνείο της Τζενίν.

Ένα βίντεο κοινοποιήθηκε στο X που δείχνει την καταστροφή ενός σπιτιού στα περίχωρα της πόλης Zibqin στο νότιο Λίβανο μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο την πόλη.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν τρεις αεροπορικές επιδρομές με στόχο τις πόλεις Khiam, Kfar Kila και τα περίχωρα της Zibqin.

Το βίντεο επαληθεύτηκε από το Sanad, το πρακτορείο ελέγχου γεγονότων του Al Jazeera.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πέντε πτώματα ανασύρθηκαν μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από την περιοχή Shakush στα βορειοδυτικά προάστια της Ράφα στη νότια Γάζα.

Ισραηλινά άρματα μάχης και οχήματα πολιόρκησαν την περιοχή την Παρασκευή, αλλά τώρα έχουν αποσυρθεί προς την κατεύθυνση της γειτονιάς της Σαουδικής Αραβίας, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η «Πρόσκληση για δράση για τα παιδιά στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα» ξεκίνησε την Παρασκευή από τις αποστολές του Βελγίου, της Ιορδανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Η έκκληση για δράση περιλαμβάνει πέντε σημεία, ανέφερε η αποστολή του Βελγίου και της Ιορδανίας στον ΟΗΕ σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

@BelgiumUN🇧🇪 @JordanUN_NY🇯🇴 @EUatUN🇪🇺 co-launched today a Call to Action for Palestinian children in West Bank & Gaza: an immediate ceasefire, respect for IHL, safe/unrestricted hum. access & release of all hostages & detained children. We call on all States to join the Call. pic.twitter.com/zf98ACGpMW

— Belgium UN New York (@BelgiumUN) June 29, 2024