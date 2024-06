Η απάντηση της Χαμάς στην πιο πρόσφατη πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα συνάδει με τις αρχές που διατυπώνονται στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, δήλωσε σήμερα ο ηγέτης της εδρεύουσας στο Κατάρ οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγια, σε τηλεοπτική ομιλία με την ευκαιρία της μουσουλμανικής γιορτής Έιντ αλ-Άντχα.

«Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) οργανώσεις είναι έτοιμες για μια συνολική συμφωνία που θα συνεπάγεται κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας, την ανοικοδόμηση όσων καταστράφηκαν και συνολική συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων», είπε ο Χανίγια, αναφερόμενος στην ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Στην τοποθέτηση Χανίγια αναφέρονται και τα ισραηλινά ΜΜΕ, όπως οι Times of Israel.

