Ο πρίγκιπας Χάρι και η διαμάχη με την οικογένεια της πριγκίπισσας Νταϊάνα – Ο ρόλος της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Χάρι μπορεί να έχει στενή σχέση με την οικογένεια της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αλλά δοκιμάστηκε όταν ο θείος του κόμης Charles Spencer του προσέφερε τις συμβουλές του.

Ο πρίγκιπας Χάρι κινδύνευσε να χάσει τον στενό δεσμό του με την οικογένεια της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα όταν ο θείος του εξέφρασε την ανησυχία του για τη Μέγκαν Μαρκλ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έβγαιναν για δύο χρόνια πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 19 Μαΐου 2018. Υπήρχαν ωστόσο εντάσεις στη βασιλική οικογένεια, καθώς τα μέλη της είχαν προειδοποιήσει τον πρίγκιπα Χάρι να μη βιαστεί.

Πριν από τον γάμο του με τη Μέγκαν Μαρκλ, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας φέρεται να ανησυχούσαν πως η σύντροφός του «δεν θα ταίριαζε» στην οικογένεια.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρεται να ενθάρρυνε τον αδερφό της μητέρας τους κόμη Charles Spencer να παροτρύνει τον πρίγκιπα Χάρι να επιβραδύνει τη σχέση του με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Στο βιβλίο του «Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors», ο Tom Bower σημειώνει πως η ανησυχία τους εκφράστηκε από τον Charles Spencer, τον αδερφό της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

«Κατόπιν αιτήματος του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο Charles Spencer προειδοποίησε τον ανιψιό του να επανεξετάσει τη βιασύνη του να παντρευτεί. Η συμβουλή του προκάλεσε μια πικρή αντίδραση».

Ο βασιλικός συγγραφέας εξήγησε πως ο πρίγκιπας Χάρι είχε υποθέσει ότι η οικογένεια και οι φίλοι της μητέρας του θα μπορούσαν να δουν μια ομοιότητα μεταξύ της Μέγκαν Μαρκλ και της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Απογοητευμένος ο πρίγκιπας Χάρι

«Ήταν απογοητευμένος. Κανείς δεν συμφωνούσε ότι η ευάλωτη μητέρα του είχε κάτι κοινό με τη σύντροφό του».

Ωστόσο, φαίνεται ότι η ένταση μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και των Spencer δεν είχε διάρκεια, καθώς ο κόμης Charles Spencer συναντήθηκε με τον ανιψιό του τον περασμένο μήνα.

Το ζευγάρι βρέθηκε ξανά στο Λονδίνο για μια εκδήλωση για τα Invictus Games στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της 10ης επετείου των Invictus Games που δημιούργησε ο πρίγκιπας Χάρι το 2014 για να υποστηρίξει τραυματισμένους στρατιωτικούς και γυναίκες.

Ενώ ο κόμης Charles Spencer και η αδερφή του λαίδη Jane Fellowes εμφανίστηκαν για να υποστηρίξουν τον πρίγκιπα Χάρι, τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποφάσισαν να μείνουν μακριά.

Η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισε να μην επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί του και παρέμεινε στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.

Ο πρίγκιπας Χάρι ήλπιζε να συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό.

Ανακοινώθηκε πως ο βασιλιάς Κάρολος είναι πολύ απασχολημένος για να επανενωθεί με τον δευτερότοκο γιο του πρίγκιπα Χάρι.