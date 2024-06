Ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations / UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι ενημερώθηκε για περιστατικό που σημειώθηκε 52 ναυτικά μίλια νότια του Αντεν της Υεμένης (εικόνα, επάνω, από το Χ), με πύραυλο να πέφτει στη θάλασσα σε μικρή απόσταση από εμπορικό πλοίο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του.

UKMTO ADVISORY INCIDENT 092 ATTACK

UKMTO has received a report of an incident 52NM south of Aden, Yemen.

The Master of a merchant vessel reported a missile impacted the water in close proximity to the vessel.https://t.co/CZqxniN8qY#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/nVigtMVokF

— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) June 26, 2024