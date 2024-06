Ο βρετανικός φορέας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε σήμερα ότι ο καπετάνιος και το πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου το οποίο δεν κατονομάστηκε (αλλά ήταν το TRANSWORLD NAVIGATOR) και που έπλεε 96 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Νισχτούν στην Υεμένη υποχρεώθηκαν να το εγκαταλείψουν καθώς το πλοίο άρχισε να πλημμυρίζει.

Το πλήρωμα διασώθηκε από άλλο σκάφος, ενώ το εγκαταλειφθέν πλοίο πλέει ακυβέρνητο, όπως διευκρινίζεται. Νωρίτερα, ο UKMTO ανακοίνωσε ότι είχε δεχτεί σήμα κινδύνου από το εμπορικό πλοίο και ότι ερευνούσε το περιστατικό.

Με την σειρά του ο εκπρόσωπος τύπου των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης – δηλαδή της οργάνωσης Ανσάρ Αλλάχ, γνωστών και ως Χούθι – ταξίαρχος Γιαχία Σαρί ανέφερε πως οι ναυτικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν μια δεύτερη επιχείρηση στόχευσης κατά του πλοίου TRANSWORLD NAVIGATOR στην Ερυθρά Θάλασσα, χρησιμοποιώντας ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, που οδήγησε σε άμεσο χτύπημα κατά του πλοίου». Τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, φέρουν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο βύθισης κάθε πλοίο που χτυπούν. Είναι αυτό στο βίντεο που ακολουθεί.

Συνέχισε πως η «πυραυλική δύναμη των Ενόπλων μας Δυνάμεων πραγματοποίησε επιχείρηση στόχευσης του πλοίου (STOLT SEQUOIA) στον Ινδικό Ωκεανό με αριθμό πυραύλων κρουζ και η επιχείρηση πέτυχε με επιτυχία τους στόχους της». Πρόσθεσε πως τα «δύο πλοία στοχοποιήθηκαν λόγω της παραβίασης από τις εταιρείες που τα κατέχουν της απόφασης απαγόρευσης εισόδου στα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης».

O Γιαχία Σαρί, συνέχισε λέγοντας ότι «οι επιχειρήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης οδήγησαν στη βίαιη αποχώρηση και απόσυρση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Eisenhower από την Ερυθρά Θάλασσα, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων επιχειρήσεων εναντίον του από τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στην Ερυθρά Θάλασσα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα».

Ανέφερε προς όλες τις εταιρείες «που συνεχίζουν να συνεργάζονται με την ισραηλινή κατοχή ότι τα πλοία τους θα στοχοποιηθούν άμεσα στη ζώνη επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, ανεξάρτητα από τον προορισμό τους».

Το μέλος του πολιτικού συμβουλίου Μοχάμεντα Αλί Αλ Χούθι , ξάδερφος του θρησκευτικού ηγέτη Σαγιέντ Αμπντούλ Μαλίκ Αλ Χούθι, προειδοποίησε πως «Λέμε στο στρατιωτικό προσωπικό που σταθμεύει στο USS Roosevelt να ρωτήσουν τους ομολόγους τους στο USS Eisenhower σχετικά με την κατάσταση, να την κατανοήσουν και να μάθουν από αυτήν».

Το Eisenhower έχει ήδη πάρει θέση στην Ανατολική Μεσόγειο για να βοηθήσει το Ισραήλ στην υπεράσπιση του βόρειου εναέριου χώρου του από επιθέσεις μεγάλης κλίμακας από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αναμένεται να εκτοξευθούν από τη Χεζμπολάχ κατά την έναρξη μιας ισραηλινής επίγειας και αεροπορικής επίθεσης στο Νότιο Λίβανο. Την θέση του αναμένεται να πάει το αεροπλανοφόρο Roosevelt.

Η νηοπομπή αναμένεται να ενωθεί με πρόσθετα σκάφη του αμερικανικού και του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού που είναι σήμερα ανεπτυγμένα στη Μεσόγειο και από τον Ναυτικό Σταθμό Ρότα στην Ισπανία, ενώ οι δυνάμεις του Συνασπισμού με την «Επιχείρηση Ασπίδες» της ΕΕ θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις κατά των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα μέχρι να φτάσει το αεροπλανοφόρο Roosevelt. Δυστυχώς το γεγονός πως το Eisenhower «παίρνει θέση» δείχνει υψηλές πιθανότητες επίθεσης του Ισραήλ στο Λίβανο και εμπλοκή των ΗΠΑ απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Στην ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ αναφέρεται πως «τις τελευταίες 24 ώρες, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (USCENTCOM) κατέστρεψαν με επιτυχία τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα».

Στην συνέχεια η CENTCOM εξηγεί τους λόγους της βύθισης λέγοντας πως «Διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα αυτά αποτελούσαν άμεση απειλή για τις ΗΠΑ, τις συμμαχικές δυνάμεις και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή. Η ενέργεια αυτή έγινε για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και για να καταστούν τα διεθνή ύδατα ασφαλέστερα και ασφαλέστερα για τις ΗΠΑ, τον συνασπισμό και τα εμπορικά πλοία».

Τέλος, η CENTCOM διέψευσε κάθε ισχυρισμό περί χτυπήματος του αεροπλανοφόρου Eisenhower.

June 22 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed three Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea.

It was determined these systems presented an imminent threat to U.S., coalition… pic.twitter.com/JiWhrCki61

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 22, 2024