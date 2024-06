Στις 6 Ιουνίου, στον απόηχο του ισραηλινού βομβαρδισμού ενός καταφυγίου του ΟΗΕ στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσεϊράτ στη Γάζα, το Quds News Network δημοσίευσε ένα βίντεο με τα υπολείμματα ενός πυραύλου που έριξαν πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ.

Ανάμεσα στα μπερδεμένα κομμάτια, μια ετικέτα έγραφε ξεκάθαρα: «Made in India».

Reads the label on the remains of a missile dropped by Israeli warplanes at a UN shelter in Nusseirat refugee camp last night. pic.twitter.com/NOFMXr64Tp

— Quds News Network (@QudsNen) June 6, 2024