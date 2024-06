Με ανοιχτή επιστολή εργαζόμενοι της Apple ζητάνε από εταιρεία να διακόψει τη στήριξη σε οργανώσεις που έχουν σχέση με τον ισραηλινό στρατό. Οι 133 υπογράφοντες, που δηλώνουν νυν και πρώην υπάλληλοι, καθώς και μέτοχοι της Apple, απαιτούν να σταματήσει τις δωρεές σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν δεσμούς με την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας και τη συνεχιζόμενη παράνομη ανάπτυξη οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Η επιστολή που έστειλαν οι εργαζόμενοι, η οποία έρχεται σε συνέχεια συλλογής υπογραφώνγια κατάπαυση πυρός στην Παλαιστίνη, ζητάει από τον τεχνολογικό κολοσσό να «διερευνήσει αμέσως και να σταματήσει την αντιστοίχιση των δωρεών σε όλες τις οργανώσεις που προωθούν τους παράνομους οικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη και υποστηρίζουν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (ΙDF).

They’re calling on the company to halt donations to nonprofits linked with Israel’s war effort. https://t.co/WC8H4QxTyK https://t.co/ngNmntnIe4

Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του ανεξάρτητου δημοσιογραφικού μέσου The Intercept, οι εργαζόμενοι στην Apple όπως και σε πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, και στη συνέχεια ο εργοδότης τους να αντιστοιχίζει τις δωρεές αυτές με δική του συνεισφορά – ισοδύναμης ή μεγαλύτερης αξίας, μέσω μιας πλατφόρμας που ονομάζεται Βenevity.

H πρακτική του «donation matching» (αντιστοίχιση δωρεών) είναι μια δημοφιλής μορφή εταιρικής φιλανθρωπίας, ιδιαίτερα διαδεδομένη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά μόνο η πλατφόρμα Βenevity έχει διαχειριστεί δωρεές ύψους άνω των 15 δισ. Δολαρίων, για περισσότερες από 1,5 εκατ. μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ενώ έχει περισσότερους από 20 εκατομμύρια χρήστες.

Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι μεταξύ των φιλανθρωπικών οργανώσεων που είναι επιλέξιμες για αντιστοίχιση δωρεών από την Apple είναι οι «Φίλοι των IDF», μια οργάνωση που συλλέγει δωρεές για λογαριασμό των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού, καθώς και μια σειρά από ομάδες που στηρίζουν ενεργά τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των HaYovel, One Israel Fund, Jewish National Fund και IsraelGives.

Οι δημοσιογράφοι του Intercept απευθύνθηκαν στην Αpple για σχόλιο, χωρίς όμως ανταπόκριση.

#Apple refused to comment on the letter from its employees and shareholders regarding its donation matching policies related to organizations involved in Israeli occupation war crimes and donations going to Israeli illegal settlement activities in the #WestBank.#Israel #Palestine pic.twitter.com/03gaKkCNU0

— Sereen (@Sereen_Sara) June 13, 2024