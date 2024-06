Μια Ιταλίδα αντιφασίστρια δασκάλα απελευθερώθηκε από τον κατ’ οίκον περιορισμό στη Βουδαπέστη μετά την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι απέκτησε ασυλία από κατηγορίες που σχετίζονται με μια φερόμενη επίθεση σε τρεις νεοναζί. Η υπόθεση της Ιλάρια Σάλις, 39 ετών, δασκάλας από τη Μόντσα, προκάλεσε διπλωματικές διαμαρτυρίες και οργή στην Ιταλία, αφού οδηγήθηκε στο δικαστήριο στην Ουγγαρία με αλυσίδες, τα χέρια της δεμένα με χειροπέδες και τα πόδια της κλειδωμένα μεταξύ τους.

Είχε συλληφθεί στη Βουδαπέστη τον περασμένο Φεβρουάριο μετά από αντιδιαδήλωση κατά μιας νεοναζιστικής συγκέντρωσης. Η Σάλις κατηγορήθηκε για τρεις κατηγορίες απόπειρας επίθεσης και κατηγορήθηκε ότι ήταν μέλος ακροαριστερής οργάνωσης. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και αθωώθηκε από την κατηγορία της ένταξης σε οργάνωση με σκοπό την επίθεση. Οι εναπομείνασες κατηγορίες συνεπάγονταν ποινή φυλάκισης έως και 11 ετών.

Σε επιστολή προς τον δικηγόρο της, περιέγραψε λεπτομερώς τις συνθήκες που αντιμετώπισε από τη σύλληψή της: κελιά γεμάτα με αρουραίους και έντομα, μη επιτρεπόμενη πλύση για μέρες και έλλειψη επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Τον Μάιο της χορηγήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός στη Βουδαπέστη. Η Σάλις κέρδισε την έδρα της ως υποψήφια με τους Πράσινους και την Αριστερή Συμμαχία, η οποία κέρδισε περίπου το 6,8% των ψήφων στην Ιταλία την Κυριακή.

Μετά την εκλογή της ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι δικηγόροι της ζήτησαν την απελευθέρωσή της με βάση την ασυλία που απολαμβάνουν οι νομοθέτες της ΕΕ. Το δικαστήριο απάντησε ότι ανέμενε την επίσημη ανακοίνωση της εκλογής της στο κοινοβούλιο. Τη Δευτέρα η Σάλις τηλεφώνησε στους δικηγόρους της στην Ιταλία για να τους ενημερώσει ότι έλαβε την απόφαση του Ούγγρου δικαστή που την απελευθέρωσε από τον κατ’ οίκον περιορισμό.

🎉 Great news: Ilaria Salis MEP is free!

This is a significant victory for justice and a defeat for repressive far-right leaders like Hungary’s Viktor Orbán. pic.twitter.com/WdwcY8f4vD

— The Left in the European Parliament (@Left_EU) June 14, 2024