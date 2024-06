Ασιατική φυλή ανέπτυξε γονίδιο για να κολυμπάει κάτω από το νερό για 5 ώρες την ημέρα

Υπάρχει μια φυλή στη Νοτιοανατολική Ασία που έχει αναπτύξει με τα χρόνια μια απίθανη ικανότητα που τη βοηθά να κατακτά τον βυθό της θάλασσας κάθε ημέρα.

Γνωστοί ως Bajau, καταδύονται εδώ και σχεδόν 1.000 χρόνια, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζουν σε σπίτια πάνω σε πασσάλους που τους δίνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση στη θάλασσα.

Έχοντας ζήσει σε ένα τέτοιο υδάτινο κλίμα για πολλές γενιές, οι άνθρωποι ζουν εδώ και χρόνια ψαρεύοντας με καμάκι, συλλέγοντας οστρακοειδή και παίρνοντας ό,τι χρειάζονται από τη φύση.

Μελέτες δείχνουν ότι μάλλον αυτός είναι ο λόγος που έχουν αναπτύξει μεγαλύτερη σπλήνα από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η σπλήνα μπορεί να μην είναι το πρώτο όργανο που μας έρχεται στο μυαλό όταν πρόκειται για την ευεξία μας, ωστόσο στην πραγματικότητα είναι απαραίτητο για την παροχή οξυγόνου στο αίμα σας. Έτσι μία μεγαλύτερη σπλήνα από το κανονικό είναι ιδανική όταν μιλάμε για καταδύσεις για πάνω από 8 ώρες την ημέρα συνολικά.

Η Melissa Ilardo, από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, δήλωσε στην εκπομπή Inside Science του BBC: «Πιθανώς για χιλιάδες χρόνια, [αυτοί] ζούσαν σε σπιτάκια, ταξιδεύοντας από μέρος σε μέρος στα νερά της Νοτιοανατολικής Ασίας και επισκέπτονταν τη στεριά μόνο περιστασιακά. Έτσι, ό,τι χρειάζονται, το παίρνουν από τη θάλασσα.

»Όταν καταδύονται με τον παραδοσιακό τρόπο, καταδύονται επανειλημμένα για περίπου οκτώ ώρες την ημέρα, περνώντας περίπου το 60% του χρόνου τους κάτω από το νερό. Έτσι, αυτό μπορεί να είναι από 30 δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά, αλλά καταδύονται σε βάθη άνω των 70 μέτρων».

Χρησιμοποιώντας παραδοσιακά ξύλινα γυαλιά και ζώνες με βάρη, η φυλή έχει μάθει να προσαρμόζεται στον υδάτινο τρόπο ζωής.

The Bajau are nomadic, seafaring people who live off the sea by trading and subsistence fishing. They build houses on stilts and travel using handmade boats called lepa. The houses built on stilts are connected to each other making it easy to contact other families in this… pic.twitter.com/ub3Cd5Gpvz

— NefandAk 𓋹 Holistics™ (@Ak_to_her_nef) March 29, 2024