H Mπάγερν ετοιμάζεται για «λίφτινγκ» και βγάζει στην βιτρίνα 6 πρωτοκλασάτους παίκτες (pic)

Η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού πλησιάζει και η Μπάγερν Μονάχου είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της, έχοντας «κλειδώσει», ήδη, τους μεταγραφικούς της στόχους.

Ωστόσο, πριν προχωρήσουν στις αγορές τους, οι Βαυαροί πρέπει να πουλήσουν μερικά περιουσιακά τους στοιχεία, με τον γερμανικό σύλλογο να επιθυμεί την αποχώρηση 6 ποδοσφαιριστών της προκειμένου να βάλει λεφτά στα ταμεία του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, ο Ματάις Ντε Λιχτ είναι ένας από αυτούς. Ο 24χρονός Ολλανδός αμυντικός αναμένεται να γεμίσει τα ταμεία της ομάδας με τη μεταγραφική του αξία να αγγίζει τα 65 εκατ.ευρώ.

Ακόμη μια πιθανή μεταγραφή είναι αυτή του Κίμιχ, ενός παίκτη που είναι περιζήτητος σε όλη την Ευρώπη με Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μπαρτσελόνα να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρο από το όνομα του.

Έκπληξη δεν αποτελεί μια πιθανή μεταγραφή του Γκορέτσκα όπως και του Κομάν. Ένα ακόμα πολυσυζητημένο όνομα είναι αυτό του Μαζράουι, που απασχόλησε έντονα τα γερμανικά μέσα, ο οποίος ενδέχεται να μην συνεχίσει τη νέα σεζόν. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει και ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, Σερζ Γκνάμπρι.

Θυμίζουμε πως η Μπάγερν Μονάχου τερμάτισε τρίτη στη Bundesliga πίσω από Λεβερκούζεν και Στουτγκάρδη και θέλει να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, στην προσπάθειά της για την επιστροφή στην κορυφή.

🚨🔴 Excl. | At FC Bayern, numerous potential transfers have been prepared, but sales are urgently needed. It has now been decided that six players, among others, are allowed to leave the club if suitable offers come in!

1. De Ligt

2. Kimmich

3. Goretzka

4. Coman

5. Gnabry… pic.twitter.com/9kfrEQBz9k

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 7, 2024