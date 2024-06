Καλύτερο γκολ της σεζόν στο Champions League η... οβίδα του Βαλβέρδε κόντρα στη Σίτι (vid)

Άλλη μία σεζόν στο Champions League ολοκληρώθηκε, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κυριαρχεί ξανά και να κατακτά την κούπα με τα μεγάλα… αυτιά, επικρατώντας της Μπορούσια Ντόρτμουντ με 2-0 στον μεγάλο τελικό του Λονδίνου και του «Γουέμπλεϊ».

Οι Μαδριλένοι έφτασαν τα 15 τρόπαια στην ιστορία τους, όμως οι πρωτιές δεν σταματούν. Κι αυτό γιατί και οι παίκτες τους ατομικά παίρνουν το ένα βραβείο μετά το άλλο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Γηραιάς Ηπείρου.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Φεντερίκο Βαλβέρδε, με την UEFA να αναδεικνύει το εντυπωσιακό του γκολ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ως το καλύτερο της φετινής αγωνιστικής περιόδου στο Champions League.

Fede Valverde’s satisfying volley is the Champions League Goal of the Season 😮‍💨

(via @ChampionsLeague) pic.twitter.com/oYHSPt5F0t

— B/R Football (@brfootball) June 3, 2024