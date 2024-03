Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Βαλτιμόρη, μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key όταν ένα φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σε έναν από τους πυλώνες της.

Μέχρι στιγμής, δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης, ενώ ένα ακόμη είναι σοβαρά τραυματισμένο. Επίσης, οι αρχές εκτιμούν ότι επτά άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, αν και ο αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Την επιχείρηση διάσωσης δυσκολεύουν οι χαμηλές θερμοκρασίες του νερού στην περιοχή αλλά και το πετρέλαιο που έχει χυθεί στο νερό. Τα χρονικά περιθώρια πιέζουν όλο και περισσότερο.

Εν τω μεταξύ, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, που δείχνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη μοιραία σύγκρουση του φορτηγού πλοίου Dali στη γέφυρα.

Όπως φαίνεται στο εν λόγω βίντεο, από τη στιγμή της πρόσκρουσης, στις 01:24:32 τοπική ώρα, το πλοίο φαίνεται να χάνει ισχύ για περίπου 60 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό αργότερα από το πλοίο βγαίνουν καπνοί ενώ τα φώτα σβήνουν για δεύτερη φορά περίπου δύο λεπτά πριν την πρόσκρουση στην Francis Scott Key Bridge.

Πρόκειται για το σενάριο που θέλει το μεγάλο πλοίο να έχει υποστεί κάποια σημαντική βλάβη και εξαιτίας αυτής να έπεσε πάνω στη γέφυρα και το οποίο ενισχύεται από το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο, στο οποίο διακρίνονται και τα οχήματα που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα, φαίνεται το πλοίο να κινείται κανονικά πριν σβήσουν όλα του τα φώτα. Πιθανόν εκεί να έπαθε κάποιο μπλακ-άουτ εξαιτίας του οποίου να έχασε το πηδάλιο ή και κάποια άλλα συστήματα.

Όταν επανήλθε το ρεύμα το πλοίο είχε ήδη βρεθεί σε ανεπίστροφη πορεία προς τη γέφυρα παρά την προσπάθεια να αλλάξει πορεία (προφανώς «ανάποδα τις μηχανές»), σενάριο που ενισχύεται από τον πυκνό καπνό που βγαίνει από την καμινάδα του.

Shocking footage reveals the start of the incident in Baltimore Harbor where 20 people are now missing. Our hearts are with Baltimore, Maryland. #BreakingNews pic.twitter.com/BNfl9aPhca

— CP KAPADIA 🇮🇳 (@cpk18) March 26, 2024