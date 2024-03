«Το πλοίο είχε ειδοποιήσει» – Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στο ατύχημα στη Βαλτιμόρη

«Το σκάφος ειδοποίησε το Υπουργείο Μεταφορών MD (MDOT) ότι έχασε τον έλεγχο του σκάφους και ότι ήταν πιθανό το ενδεχόμενο να συγκρουστεί με τη γέφυρα», ανέφερε το ABC επικαλούμενο την Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών των ΗΠΑ. Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο δείχνει το πλοίο να πέφτει στη γέφυρα στο σκοτάδι και να τυλίγεται στις φλόγες με τους προβολείς των οχημάτων να διακρίνονται καθώς πέφτουν στο νερό.

Σχεδόν όλα τα δημοσιεύματα συμφωνούν ότι δεν μπορεί να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, αφού το πλοίο είχε μόλις ξεκινήσει από τη Βαλτιμόρη με προορισμό τη Σρι Λάνκα και «προφανώς όλο το πλήρωμα ήταν σε επιφυλακή». Ωστόσο, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πλοίο να βυθίζεται στο σκοτάδι και στη συνέχεια να αποκαθίσταται η ισχύς του, ενώ αναρτήσεις περιγράφουν ξαφνική αλλαγή πορείας, μόλις 11 δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση σε πυλώνα της γέφυρας.

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης, Μπράντον Σκοτ, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από τη μοιραία πρόσκρουση του φορτηγού πλοίου Dali στη γέφυρα Francis Scott Key. Διάταγμα που αναρτήθηκε από τον Σκοτ στο Χ αναφέρει ότι το σχέδιο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης της πόλης θα τεθεί σε εφαρμογή και θα διαρκέσει 30 μέρες. Έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την κατάρρευση της γέφυρας, λένε αξιωματούχοι. «Οι ομάδες μας κινητοποιούν πόρους και εργάζονται γρήγορα για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευημερία της κοινότητάς μας», πρόσθεσε ο Σκοτ.

Baltimore, I am officially declaring a local state of emergency in response to the collapse of our Key Bridge. Our teams are mobilizing resources and working swiftly to address this crisis and ensure the safety and well-being of our community. pic.twitter.com/x6euk2SocZ

— Brandon M. Scott (@MayorBMScott) March 26, 2024