Η άρνηση του CEO της Nintendo να απολύσει προσωπικό γίνεται viral

Μετά από έναν μεγάλο αριθμό απολύσεων σε όλο τον τομέα του gaming, οι οπαδοί μοιράζονται την άποψη του πρώην CEO της Nintendo, Satoru Iwata.

Ο Iwata ήταν πρόεδρος της Nintendo από το 2002 μέχρι το θάνατό του το 2015 και επέβλεψε τόσο το Nintendo DS όσο και το Wii.

Ωστόσο, ήταν επίσης διευθύνων σύμβουλος κατά τη διάρκεια της ταραχώδους εποχής του Wii U της Nintendo, το οποίο θεωρήθηκε αποτυχία από πολλούς. Μετά την αποτυχία, ο ίδιος δέχτηκε μείωση μισθού κατά 50%, ενώ άλλα στελέχη μείωσαν τους μισθούς τους κατά 20%.

Μιλώντας για την απόφαση αυτή το 2013, ο Iwata δήλωσε: «Αν μειώσουμε τον αριθμό των εργαζομένων για καλύτερα βραχυπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα, το ηθικό των εργαζομένων θα μειωθεί. Ειλικρινά αμφιβάλλω αν οι εργαζόμενοι που φοβούνται ότι μπορεί να απολυθούν θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τίτλους λογισμικού που θα μπορούσαν να εντυπωσιάσουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

«Στη Nintendo, οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν πολύτιμα στους τομείς τους, οπότε πιστεύω ότι η απόλυση μιας ομάδας εργαζομένων δεν θα βοηθήσει στην ενίσχυση της επιχείρησης της Nintendo μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε.

For absolutely no reason at all,

I am remembering the time the president of Nintendo, Satoru Iwata cut his own salary by 50% and all of the board members cut their pay by 20% so they wouldn’t have to lay off anyone when things were looking bad for the company pic.twitter.com/pnVuEt5wTW

— Alex M-O | Wishlist Rune Fencer Illyia on Steam! (@AMO_Crate) January 26, 2024