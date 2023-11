Η Νίκι Χίλτον απαντάει στους επικριτές «του κεφαλιού» του ανιψιού της, Φοίνιξ

Η Nicky Hilton Rothschild πήρε το μέρος της αδελφής της Paris Hilton και «κατήγγειλε» τους επικριτές που έκαναν αγενή σχόλια για την εμφάνιση του ανιψιού της Phoenix.

Σχεδόν δύο εβδομάδες αφού η μεγαλύτερη αδελφή της, Paris χρειάστηκε να υπερασπιστεί το μέγεθος του κεφαλιού του γιου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Nicky Hilton χαρακτήρισε «παράλογο» το γεγονός ότι οι haters επέκριναν εξαρχής την εμφάνιση του Phoenix. Μιλώντας στο Page Six στην εκδήλωση του περιοδικού Glamour Magazine Women of the Year στις 7 Νοεμβρίου, η 40χρονη μητέρα τριών παιδιών είπε: «Νομίζω ότι αν τρομοκρατείς ένα βρέφος, τότε έχεις σοβαρά προβλήματα και πραγματικά [πρέπει] να κοιτάξεις τον εαυτό σου».

«Είναι τόσο παράλογο», πρόσθεσε.

Κάποιοι έκαναν ειρωνικά σχόλια, ενώ άλλοι υπέθεταν αν το κεφάλι του Phoenix ήταν αποτέλεσμα κάποιας ιατρικής πάθησης

Oι χρήστες του διαδικτύου για το κεφάλι του γιου της Πάρις Χίλτον

Τον περασμένο μήνα, η Αμερικανίδα κοσμική περσόνα μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες του γιου της στο Instagram με αφορμή το πρώτο του ταξίδι στη Νέα Υόρκη. «Η πρώτη φορά του πολύτιμου αγγέλου μου, του μωρού μου Phoenix, στη Νέα Υόρκη», έγραψε η Paris στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία έδειχνε την 42χρονη να ποζάρει με τον οκτώ μηνών γιο της. Ωστόσο, οι χρήστες του διαδικτύου αμέσως στάθηκαν στο μέγεθος του κεφαλιού του Φοίνιξ. Κάποιοι έκαναν ειρωνικά σχόλια, ενώ άλλοι υπέθεταν αν το κεφάλι του Phoenix ήταν αποτέλεσμα κάποιας ιατρικής πάθησης.

Λίγο μετά την κοινοποίηση της ανάρτησής της στο Instagram, η Paris απάντησε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok λέγοντας ότι ο γιος της είναι «απόλυτα υγιής» και «απλά έχει μεγάλο εγκέφαλο».

Στη συνέχεια, η DJ χρησιμοποίησε το λογαριασμό της στο Instagram για να «κατακεραυνώσει» περαιτέρω τους επικριτές που σχολίαζαν το κεφάλι του γιου της. «Ζώντας μια ζωή στο προσκήνιο, τα σχόλια είναι αναπόφευκτα, αλλά η στοχοποίηση του παιδιού μου ή οποιουδήποτε άλλου για αυτό το θέμα, είναι απαράδεκτη», έγραψε σε ένα Story που μετά διαγράφηκε από τη σελίδα, σύμφωνα με το People.

*Mε πληροφορίες από Independent | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Instagram