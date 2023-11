Σκωτσέζος πρωθυπουργός: Η φωτογραφία με τα πεθερικά μετά τον «εφιάλτη» της Γάζας

Στη Σκωτία επέστρεψαν τα πεθερικά του πρωθυπουργού της Σκωτίας, Χαμζά Γιούσαφ, που είχαν καταφέρει να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας την Παρασκευή μέσω του συνοριακού περάσματος Ράφα στην Αίγυπτο.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Σκωτσέζος πρωθυπουργός, ο οποίος ανήρτησε στον λογαριασμό του στο X, μία φωτογραφία με όλη την οικογένεια μετά την επανένωσή της.

«Ο πεθερός μου είπε: ‘Η καρδιά μου έχει χωριστεί στα δύο»

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι τα πεθερικά μου είναι ασφαλή και επέστρεψαν στο σπίτι τους. Είμαστε, φυσικά, ενθουσιασμένοι, αλλά ο πεθερός μου είπε: ‘Η καρδιά μου έχει χωριστεί στα δύο, με τη μητέρα μου, τον γιο μου και τα εγγόνια μου στη Γάζα’. Στη συνέχεια κατέρρευσε λέγοντάς μου πόσο δύσκολο ήταν να τους αποχαιρετήσει», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

I am pleased to say my in-laws are safe and back home ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ We are, of course, elated, but my father-in-law said, «My heart is broken in two, and with my mum, son & grandchildren in Gaza.» He then broke down telling me how hard it was saying goodbye to them. pic.twitter.com/rJxccT6SkQ — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) November 5, 2023

«Οι σκέψεις μας παραμένουν με εκείνους που δεν μπορούν να φύγουν και είναι παγιδευμένοι σε μια εμπόλεμη ζώνη»

«Όλη η οικογένεια είναι τόσο χαρούμενη που τους έχει πίσω στο σπίτι τους στη Σκωτία. Ωστόσο, οι σκέψεις μας παραμένουν με εκείνους που δεν μπορούν να φύγουν και είναι παγιδευμένοι σε μια εμπόλεμη ζώνη. Θα συνεχίσουμε να υψώνουμε τις φωνές μας για την ειρήνη και για να σταματήσουν οι δολοφονίες αθώων ανδρών, γυναικών και παιδιών στη Γάζα. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν τραυματικές. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τον αντίκτυπο που είχε στη Νάντια και στην οικογένειά μας, ιδιαίτερα για τα πεθερικά μου. Είμαι βέβαιος ότι θα διηγηθούν την ιστορία τους με τον καιρό. Εν τω μεταξύ, ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική τους ζωή. Σας ευχαριστούμε όλους για τις ευχές σας», καταλήγει στην ανάρτησή του.

This has been a traumatic few weeks. I can’t begin to tell you the impact it has had on Nadia and our family, particularly my in-laws. I’m sure they will tell their story in time. In the meantime, we ask that their privacy is respected. Thank you for all of your good wishes. — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) November 5, 2023

Οι γονείς της συζύγου του Χαμζά Γιούσαφ, Ελίζαμπεθ και ο Ματζέντ Ελ-Νάκλα είχαν ταξιδέψει στον παλαιστινιακό θύλακα για να επισκεφθούν την οικογένειά τους, αλλά δεν είχαν καταφέρει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά το ξέσπασμα των συγκρούσεων Ισραήλ – Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καθώς αποκλείστηκαν στη Γάζα.

«Είναι απίστευτα τραυματισμένοι, πέρασαν σχεδόν τέσσερις εβδομάδες σε μια εμπόλεμη ζώνη»

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας που την Παρασκευή σε ανακοίνωσή του είχε δηλώσει ανακουφισμένος που πεθερικά επέστεψαν σπίτι. Μάλιστα μιλώντας στο Sky News για την περιπέτεια της οικογένειάς του στη Γάζα, είχε δηλώσει πως τα πεθερικά του είναι «απίστευτα τραυματισμένα» αφού πέρασαν «σχεδόν τέσσερις εβδομάδες σε μια εμπόλεμη ζώνη» και ότι θα τους πάρει «αρκετό χρόνο για να συνέλθουν».

NEW: Scotland’s First Minister @HumzaYousaf says his in-laws are “severely traumatised” after escaping Gaza this morning. The FM reiterates calls for a ceasefire and says his worry now turns to wider family who remain trapped in Gaza. @SkyNews pic.twitter.com/Dc8iGc1dTy — Connor Gillies (@ConnorGillies) November 3, 2023

Όσον αφορά τον αντίκτυπο που είχε στη δική του οικογένεια όλη αυτή η κατάσταση, είπε πως ήταν «εξαιρετικά ανακουφισμένος» που κατάφεραν να βγουν από τη Γάζα και ότι ήταν μια «ιδιαίτερη στιγμή» γι’ αυτόν να πει στην 14χρονη κόρη του ότι «η γιαγιά και ο παππούς επιστρέφουν στο σπίτι».

Ο Χαμζά Γιούσαφ είναι ένας από τους πολιτικούς του Ηνωμένου Βασιλείου που κάλεσαν για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπου, όπως είπε, «αθώοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά… υφίστανται αφάνταστη φρίκη».

Σε επιστολή του προς τους πολιτικούς ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ότι «η δολοφονία αθώων πολιτών δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί, όπου κι αν συμβαίνει».