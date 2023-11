Πρωθυπουργός Σκωτίας: Κατάφεραν να βγουν από τον «εφιάλτη» της Γάζας τα πεθερικά του

Μετά από τέσσερις εφιαλτικές εβδομάδες τα πεθερικά του πρωθυπουργού της Σκωτίας, Χαμζά Γιούσαφ κατάφεραν να βγουν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι γονείς της συζύγου του Χαμζά Γιούσαφ, Ελίζαμπεθ και ο Ματζέντ Ελ-Νάκλα είχαν ταξιδέψει στον παλαιστινιακό θύλακα για να επισκεφθούν την οικογένειά τους, αλλά δεν είχαν καταφέρει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά το ξέσπασμα των συγκρούσεων Ισραήλ – Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καθώς αποκλείστηκαν στη Γάζα.

Το ευτυχές γεγονός έκανε γνωστό ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε από κοινού με τη σύζυγό του Νάντια Ελ-Νάκλα και στην οποία αναφέρεται ότι το ζευγάρι μπόρεσε να φύγει το πρωί της Παρασκευής (3/11).

«Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι βοήθησαν τους γονείς μας τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου της ομάδας κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών», αναφέρει στην ανακοίνωση.

«Αυτές οι τελευταίες τέσσερις εβδομάδες ήταν ένας ζωντανός εφιάλτης για την οικογένειά μας, είμαστε τόσο ευγνώμονες για όλα τα μηνύματα παρηγοριάς και τις προσευχές που λάβαμε από όλο τον κόσμο και μάλιστα από όλο το πολιτικό φάσμα της Σκωτίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν και νιώθουμε μια βαθιά προσωπική ανακούφιση, είμαστε συντετριμμένοι από τη συνεχιζόμενη δυστυχία του λαού της Γάζας», προσέθεσε.

Ακόμα στην ανακοίνωσή του ο Χαζά Γιούσαφ και η σύζυγός του επαναλαμβάνουν τις εκκλήσεις τους προς όλες τις πλευρές να συμφωνήσουν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, στην απελευθέρωση των ομήρων και στο άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου ώστε να επιτραπεί η «ροή» της βοήθειας και καυσίμων στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Οι οικογένειες στη Γάζα και στο Ισραήλ υποφέρουν την απώλεια αθώων ανδρών, γυναικών και παιδιών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Προσευχόμαστε για όλους αυτούς ώστε η διεθνής κοινότητα να επικεντρωθεί επιτέλους στην επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή: μιας ειρήνης που θα αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματα και οι ζωές των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών είναι ίσες», καταλήγει.

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας δημοσίευσε την ανακοίνωση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, δηλώνοντας ανακουφισμένος που τα πεθερικά του κατόρθωσαν να εγκαταλείψουν σώοι τη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαστε εξαιρετικά ανακουφισμένοι που οι γονείς της Νάντια μπόρεσαν να εγκαταλείψουν τη Γάζα. Ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματα παρηγοριάς που μας έστειλαν τις τελευταίες εβδομάδες. Οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που δεν μπορούν να φύγουν και εξακολουθούν να υποφέρουν στη Γάζα. Θα συνεχίσουμε να υψώνουμε τις φωνές μας για την ειρήνη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

We’re hugely relieved that Nadia’s parents have been able to leave Gaza. We thank everyone for their messages of comfort over the past few weeks.

Our thoughts are very much with those who can not leave and still suffering in Gaza. We will continue to raise our voices for peace. pic.twitter.com/uFU1vUfDBe

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) November 3, 2023