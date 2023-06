Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε πρόσφατα ότι είχε στην κατοχή του πολλά απόρρητα έγγραφα που αφορούν σε επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν και έγινε ο πρώτος στα χρονικά Αμερικανός πρώην πρόεδρος που τον βαρύνουν και ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Πέρα από αυτές τις… αρνητικές πρωτιές, ο Τραμπ κρίθηκε επίσης ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση της συγγραφέως Jean Carrol και έχει «ανοιχτό μέτωπο» με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς με την οποία φερόταν να διατηρεί σεξουαλική σχέση και κατηγορείται ότι τη χρημάτισε για να μην προβεί σε αποκαλύψεις.

Όλα αυτά σκιαγραφούν το προφίλ ενός από τους πιο αμφιλεγόμενους –πρώην- προέδρους των ΗΠΑ αλλά οι νέες αποκαλύψεις πρώην στελέχους της διοίκησής Τραμπ προκαλούν σοκ.

Ο Μάιλς Τέιλορ, πρώην προσωπάρχης στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ισχυρίζεται ότι συνεργάτες του Τραμπ υποστήριζαν ότι ο μεγιστάνας έκανε χυδαία σχόλια για την εμφάνιση της κόρης του, Ιβάνκα, και μιλούσε για το «πώς θα ήταν να κάνει σεξ μαζί της»…. Μάλιστα, αυτό προκάλεσε την επίπληξή του από τον προσωπάρχη του, σύμφωνα με όσα γράφει ο Τέιλορ, στο επερχόμενο βιβλίο του «Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump», απόσπασμα του οποίου εξασφάλισε αποκλειστικά το Newsweek.

«Υπάρχουν ακόμα αρκετές γυναίκες της κυβέρνησης Τραμπ που δεν έχουν μιλήσει για την άνιση μεταχείριση και των ωμό σεξισμό που βίωσαν από τον Τραμπ» λέει ο Τέιλορ.

«Αποκαλούσε υπουργό “γλυκιά μου”»

Μια τέτοια ανάρμοστη συμπεριφορά θυμάται ο Τέιλορ ότι είχε ο Τραμπ απέναντι στην Kirstjen Nielsen, που ήταν υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας από το 2017 έως το 2019. «Εκείνη έκανε ό,τι μπορούσε για να αγνοήσει την ανάρμοστη συμπεριφορά του ενώ εκείνος την αποκαλούσε “γλυκιά μου” και σχολίασε το μακιγιάζ και τα ρούχα της» λέει χαρακτηριστικά. Μετά από ένα χοντροκομμένο σχόλιο του Τραμπ, η Nielsen φέρεται να ψιθύρισε στον συγγραφέα: «Πιστέψτε με, αυτό δεν είναι ένα υγιές περιβάλλον εργασίας για τις γυναίκες».

Υπενθυμίζει ακόμα ότι η Kellyanne Conway, η οποία διετέλεσε ανώτερη σύμβουλος, είχε κάποτε αναφερθεί στον Τραμπ ως «μισογύνη τραμπούκο» μετά από μια συνάντηση κατά την οποία είχε «βρίσει» αρκετές γυναίκες – μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

«Μιλούσε για το στήθος και τα οπίσθια της Ιβάνκα»…

Σύμφωνα πάντα με το νέο βιβλίο για τον Τραμπ, χειρότερο από όλα ήταν τα χυδαία, άσεμνα σχόλια που έκανε για την ίδια του την κόρη.

«Βοηθοί του είπαν ότι μιλούσε για το στήθος της Ιβάνκα, τα οπίσθιά της και το πώς θα ήταν να κάνει σεξ μαζί της, πράγμα που ανάγκασε τον Τζον Κέλι –τότε προσωπάρχη του Αμερικανού προέδρου- να του υπενθυμίσει ότι η Ιβάνκα ήταν κόρη του» γράφει ο Τέιλορ.

«Στη συνέχεια, ο Κέλι μου ξαναδιηγήθηκε αυτή την ιστορία με εμφανή αηδία. Μου είπε ότι ο Τραμπ ήταν “ένας πολύ, πολύ κακός άνθρωπος”»

Ο Τέιλορ πιστεύει ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς ηγείται της κούρσας για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων το 2024, και μάλιστα, φοβάται ότι μια δεύτερη θητεία του θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη.