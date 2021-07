Οι Μπακς κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NBA και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την παρέα του κάνουν την καθιερωμένη παρέλαση, γιορτάζοντας έτσι μαζί με τους φίλους του Μιλγουόκι την τεράστια επιτυχία τους!

Φυσικά μεγάλος πρωταγωνιστής αναμένεται να είναι φυσικά ο Greek Freak, ο οποίος αναδείχθηκε MVP στους τελικούς κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, μετά και τη νέα εντυπωσιακή εμφάνισή του με την φανέλα των Μπακς (50 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 5 τάπες).

Η παρέλαση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), με το ανοιχτό λεωφορείο να αναμένεται να κάνει την βόλτα του μέσα στην πόλη πριν περάσει το ποτάμι του Μιλγουόκι και καταλήξει στο Fiserv Forum, το γήπεδο της ομάδας.

Εκεί θα έχει στηθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό για να συνεχιστεί η φιέστα παρουσία χιλιάδων οπαδών. Πρόκειται για τον ίδιο χώρο που φιλοξένησε 65.000 κόσμου για την έκτη και τελευταία -όπως αποδείχτηκε- της σειράς των τελικών.

Giannis happy to see happiness at the Bucks 🏆 parade. 😁♥️

. @Giannis_An34 is never letting go of this trophy. 🤣🏆 @BMOHarrisBank | #FearTheDeer pic.twitter.com/C9PA7Oqq3M

Giannis just shot a free throw into the crowd 😂 pic.twitter.com/gkvoeU6H1P

Follow along on NBA TV: https://t.co/YuGpAi3U4m pic.twitter.com/hC8Bm5R7tX

The 2021 Milwaukee Bucks Championship Parade is underway! 🚌🎉

The MVP is here and the @BMOHarrisBank Championship Parade starts now!!

Stream live in the Bucks App and at https://t.co/WV3Lmq1HvE pic.twitter.com/l7BgYUqVrz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 22, 2021