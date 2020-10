Το supermodel Κάρλι Κλος και ο σύζυγός της περιμένουν τον καρπό του έρωτά τους και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό PEOPLE, η Κάρλι είναι πολύ χαρούμενη που περιμένει το πρώτο της παιδί το 2021. «Θα είναι η πιο καταπληκτική μητέρα» δήλωσε πηγή από το στενό της περιβάλλον.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2012, ενώ ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2018 σε μια μικρή, εβραϊκή τελετής στην Νέα Υόρκη, με 80 περίπου καλεσμένους.

Πριν από ημέρες, η Κάρλι Κλος μοιράστηκε με τους followers της ότι άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με τον σφραγισμένο φάκελο, πριν «ρίξει την ψήφο» της.

What’s your voting plan? This was mine — signed, sealed, (notarized), and delivered ✅ #voteBLUE #scienceoverfiction pic.twitter.com/TFZHkBnnzW

— Karlie Kloss (@karliekloss) October 27, 2020