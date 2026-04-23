Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι

«Υπόκοσμος κανονικός», είναι ο τρόπος που περιγράφει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζοντας τις νέες δικογραφίες που έφθασαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, που προεξοφλεί ότι θα ακολουθήσει η αποκάλυψη και άλλων σκανδάλων εστιάζοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης, μιλώντας στην Ράνια Τζίμα για την ενότητα interview του in.

Με τη συνέντευξη να πραγματοποιείται τη μέρα που η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε για την άρση της ασυλίας των «13» γαλάζιων βουλευτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βελόπουλος λέει χαρακτηριστικά ότι «δεν εκτονώνεται το πρόβλημα θυσιάζοντας Ιφιγένειες δεξιά και αριστερά», υποστηρίζοντας ότι το να ζητήσουν οι εμπλεκόμενοι την άρση της ασυλίας τους θεωρεί ότι ήταν απαίτηση του Μαξίμου, που θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο θα εκτονωθεί η κατάσταση και θα περιοριστεί η ζημιά στην ΝΔ.

Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, σπεύδει να προσθέσει ο κ. Βελόπουλος, που δεν αποκλείει όμως σε κάποιες περιπτώσεις να έχει υπάρξει και χρηματισμός των γαλάζιων στελεχών. «Δεν υπάρχουν άγιοι βουλευτές. Αν είσαι ανεπάγγελτος, άεργος και ξαφνικά από το ’19 στο ’26 μου έχεις σαράντα ένα ακίνητα, που τα βρήκες; Έχω καταγγείλει ονόματα. Υπάρχουν βουλευτές που ξεκίνησαν με δύο ακίνητα το ’19 […] Και ξαφνικά, μετά από έξι χρόνια, πολλοί βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δηλώνουν δέκα ακίνητα, είκοσι ακίνητα. Πού τα βρήκαν; Δε γίνεται έλεγχος. Αυτό είναι το βρώμικο σύστημα της Νέας Δημοκρατίας» σημειώνει.

Με αφορμή τη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Βελόπουλος εκφράζει την άποψή του ότι το άρθρο 86 πρέπει να καταργηθεί, αλλά και την πλήρη απογοήτευσή του για την ελληνική Δικαιοσύνη. «Διορισμένη δικαιοσύνη δεν μπορώ να την εμπιστευτώ. Δυστυχώς. Και αν δείτε και τα τελευταία, τουλάχιστον, τρία χρόνια, όσο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, παραιτήσεις εισαγγελέων, δικαστών, οι οποίοι καταγγέλλουν απίστευτα πράγματα, αλλά δε γίνονται αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης» σημειώνει.

Ευθύνες επιρρίπτει και στους γαλάζιους βουλευτές που δεν «ρίχνουν τον Μητσοτάκη». Δεν ξέρανε, αναρωτιέται ο κ. Βελόπουλος, «όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Δεν ξέρανε ότι έγινε γαλάζια η Κρήτη;» και κρατώντας το νήμα υπενθυμίζει ότι ο ο ίδιος ήταν ο πρώτος που μίλησε για «νοθεία» των εκλογών του 2023. Μάλιστα ο κ. Βελόπουλος πάει ένα βήμα παραπέρα και ισχυρίζεται ότι υπήρξε και ευθεία νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος, αφήνοντας αιχμές και για την επιστολική ψήφο που θα εφαρμοστεί.

Ο κουμπάρος του Γεωργιάδη και οι νόμοι της ΝΔ για φίλους και κολλητούς

Με τη συζήτηση για το τι αποτελεί και τι όχι ρουσφέτι να απασχολεί τον δημόσιο διάλογο και τον Αδωνη Γεωργιάδη να επικαλείται προς υπεράσπιση των συναδέλφων του τη σχέση του βουλευτή με τον πολίτη ο κ. Βελόπουλος εκφράζει τη θέση του ενώ εξαπολύει επίθεση στον Αδωνη Γεωργιάδη.

«Άκουσα τον Άδωνι Γεωργιάδη, αυτόν τον περίεργο τύπο ο οποίος ελέγχει τη Νέα Δημοκρατία από πάνω μέχρι κάτω. Δεν είναι δυνατόν να είναι κράτος αυτό στο οποίο δίνονται άδειες για τα περιφερειακά κανάλια, για τον κουμπάρο του κυρίου Γεωργιάδη. Ποιος είναι αυτός; Ο «Βεργίνα». Ο κύριος Καλόγηρος. Αν δείτε το νομοσχέδιο στη διαύγεια, τώρα που είναι αναρτημένο, είναι φωτογραφικό για τον κουμπάρο του Γεωργιάδη. Καναλάρχης. Τα δύο άρθρα που τον φωτογραφίζουν. Δηλαδή φτιάχνει νόμο η Νέα Δημοκρατία στα μέτρα του κουμπάρου του Γεωργιάδη» λέει χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο της παραβατικότητας και της ευνοιοκρατίας εντάσσει και την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη. «Κάνουν νόμους σας λέω στα μέτρα τους. Η νομοθεσία είναι στα μέτρα τα δικά τους και των κολλητών τους, των ολιγαρχών που εξυπηρετούν, των κολλητών, των πλουτοκρατών, των τραπεζιτών. Άρα γιατί να με ενοχλήσει ο Λαζαρίδης; Ο Λαζαρίδης είναι μία ιστορία σαν όλη τη Νέα Δημοκρατία. Μια μεγάλη πολιτική απάτη».

«Για να βρεις δουλειά στην Ελλάδα πρέπει να είσαι κολλητός του Μητσοτάκη, να έχεις πάει φαντάρος μαζί, να είσαι μαζί του από μικρό παιδί. Και μετά είσαι σίγουρος ότι έχεις δουλειά. Ό,τι και να γίνει, βρέξει χιονίσει, θα έχεις δουλειά. Δεν ‘πα να μην έχεις πτυχίο, να είσαι του δημοτικού. Αν είσαι όμως πτυχιούχος και έχεις κάνει διδακτορικά, όπως και η κόρη μου, όπως και πολλά παιδιά, δουλειά δε θα βρεις ποτέ. Αν δεν είσαι κολλητός της οικογένειας, της αγίας οικογένειας, του περιβάλλοντος δηλαδή» προσθέτει με έμφαση για να καταλήξει:

«Νομίζω ότι μπερδεύουμε τους άριστους με τους αρεστούς. Η ΝΔ λειτουργεί με τους αρεστούς. Αν είναι αρεστοί, όχι στο κόμμα, στην οικογένεια, σε αυτή την κάστα που φτιάχνουν γύρω τους, τότε βολεύονται όλοι. Δεν χρειάζεται η αριστεία. Να είναι αρεστοί, να είναι υποτακτικοί, να είναι δουλικοί. Αυτό θέλει η οικογένεια να έχει δίπλα της. Δεν θέλει ελεύθερες φωνές.»

Επόμενο σκάνδαλο… το Ταμείο Ανάκαμψης

Αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου στο Ταμείο Ανάκαμψης και την ευρωπαϊκή εισαγγελία, προεξοφλώντας ότι θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη σκάνδαλα.

«Για μένα είναι θέμα ποινικό οι απευθείας αναθέσεις. Έπρεπε να παρέμβει αυτόματα οποιοσδήποτε εισαγγελέας. 20 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεις. Το μεγαλύτερο κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο το χειρίστηκε συγκεκριμένος υπουργός, ο Άδωνις Γεωργιάδης και κατόπιν ο Νίκος Παπαθανάσης. Αυτοί οι δύο. Δεν το χειρίστηκα εγώ. Απευθείας αναθέσεις. Βγαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο και το λέει: έχεις κάνει απευθείας αναθέσεις. Έχεις κάνει διαγωνισμούς, με τρεις μόνο ανταγωνιστές, οι οποίοι διαπλέκονται μεταξύ τους. Τώρα πλάκα κάνουμε; Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια; Κομπίνα. Και επαναλαμβάνω, αν υπήρχε δικαιοσύνη θα είχε παρέμβει ήδη. Αλλά έρχονται κι άλλα σας λέω. Γι’ αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι».

Μάλιστα ο κ. Βελόπουλος προκαλεί τα ΜΜΕ να κάνουν ρεπορτάζ και να ερευνήσουν την περιουσιακή κατάσταση και τη μεταβολή αυτής για όλους τους βουλευτές. Όπως προσθέτει, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι κάποια στιγμή θα κυβερνήσει την Ελλάδα, «όταν θα γίνω κυβέρνηση θα τα ελέγξω όλα».

Παρακολουθούσε κόσμο και κοσμάκη

Μέρος της ενδιαφέρουσας συζήτησης αποτελεί φυσικά και το σκάνδαλο των υποκλοπών με τον κ. Βελόπουλο να εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι οι υποκλοπές έγιναν με εντολή Μητσοτάκη, για να μπορεί να εκβιάζει τους παρακολουθούμενους.

Σε ό,τι αφορά την, αν μη τι άλλο, δυσνόητη στάση υπουργών και αξιωματούχων να μην κινηθούν νομικά ο κ. Βελόπουλος λέει χαρακτηριστικά: «Αλληλοκρατιούνται και τους ενώνει η εξουσία. Και όταν λέω εξουσία δεν είναι τα πεντέμισι χιλιάρικα του βουλευτή και της βουλεύτριας. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα εδώ, είναι δουλειές, γίνονται δουλειές δισεκατομμυρίων. Σφυρίζουν τα δισεκατομμύρια στο Μαξίμου, στα υπουργεία. Μέσα σε τέσσερα – πέντε χρόνια δόθηκαν εξήντα δισεκατομμύρια ευρώ. Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ δαπανήθηκαν, σπαταλήθηκαν και δεν ξέρουμε πού πήγαν τα λεφτά. Δεν πήγαν σε παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να έχει δουλειά ο φτωχός Έλληνας, να μην παρακαλάει τον βουλευτή για να βρει μια θεσούλα στο παιδί του, να μη φύγει στο εξωτερικό. Εξήντα δισ. Αν επενδύαμε το δέκα τοις εκατό, πέντε με έξι δισ. στον πρωτογενή τομέα, δεν θα πεινούσαμε σήμερα. Έρχεται πείνα.».

Απανωτές εκλογές

Ο κ. Βελόπουλος ασκεί σφοδρή κριτική στις κυβερνητικές προτάσεις για τον εκλογικό νόμο. Σε ότι αφορά τον χρόνο των εκλογών σημειώνει ότι «εγώ θεωρώ ότι δεν θα αντέξει παραπάνω από Σεπτέμβρη, Οκτώβριο. Θα πάει σε δυο, τρεις εκλογικές αναμετρήσεις εκβιαστικά» και ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει σε κυβέρνησης συνεργασίας με κανέναν.