Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε την άμεση απομάκρυνση 2.500 παιδιών από τη Γάζα με στόχο να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Η συγκεκριμένη δήλωση ήρθε μετά τη συνάντησή του με Αμερικανούς γιατρούς, οι οποίοι δήλωσαν ότι τα παιδιά διατρέχουν άμεσο κίνδυνο θανάτου τις επόμενες εβδομάδες.

Οι τέσσερις γιατροί είχαν όλοι εργαστεί εθελοντικά στη Γάζα κατά τη διάρκεια του 15μηνου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και των παλαιστίνιων μαχητών της Χαμάς, ο οποίος έχει καταστρέψει, μεταξύ άλλων, και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι ήταν «βαθιά συγκινημένος» από τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς γιατρούς την Πέμπτη. «2.500 παιδιά πρέπει να εκκενωθούν αμέσως με την εγγύηση ότι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις οικογένειες και τις κοινότητές τους», ανέφερε ο Γκουτέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση.

I was deeply moved by the testimonies and impressed by the dedication of 4 American doctors that have worked in Gaza.

2,500 children must be immediately evacuated with the guarantee that they will be able to return to their families and communities. pic.twitter.com/X9VlRECWMu

— António Guterres (@antonioguterres) January 30, 2025