«Πέντε μωρά σε μια θερμοκοιτίδα» - Κραυγή αγωνίας από το HRW για τις εγκύους και τα βρέφη στη Γάζα

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα και οι σκληροί περιορισμοί στη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως και οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγείας και η στοχοποίηση υγειονομικών, έχουν οδηγήσει σε κινδύνους που απειλούν τις ζωές των Παλαιστίνιων εγκύων γυναικών και των μωρών στη Γάζα, καταγγέλλει το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).

Σε νέα έκθεσή του, το HRW σημειώνει ότι πατά τη συνεχιζόμενη εκεχειρία, οι επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες γεννούν οι γυναίκες στη Γάζα είναι απίθανο να βελτιωθούν.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

NEW: The Israeli government’s blockade of Gaza and attacks on healthcare facilities have directly harmed women and girls during pregnancy, childbirth, and the postpartum period.

In a new report, HRW details these violations of pregnant women’s rights: https://t.co/YNfJDoddtM pic.twitter.com/Ap4KGiu7py

— Human Rights Watch (@hrw) January 28, 2025