Νεκροί θεωρούνται οι 67 επιβαίνοντες του επιβατικού αεροσκάφους και του στρατιωτικού ελικοπτέρου που συγκρούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (29/1) στην Ουάσινγκτον.

Πρόκειται για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώνεται στις ΗΠΑ τα τελευταία 24 χρόνια.

Καθώς αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες και ταυτοποιούνται οι σοροί που έχουν ανασυρθεί, το βάρος της απώλειας γίνεται όλο και πιο αισθητό.

Να υπενθυμίσουμε πως και τα δύο αεροσκάφη, μετά τη σύγκρουση έπεσαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Πότομακ. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 40 σοροί.

Εχθές έγινε γνωστό πως ένα ζευγάρι Ρώσων παγκόσμιων πρωταθλητών στο καλλιτεχνικό πατινάζ είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

Σήμερα στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες και στοιχεία του πληρώματος του επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines.

Ο Jonathan Campos, ο κυβερνήτης της πτήσης της, είναι μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με συνάδελφό του που τον γνώριζε προσωπικά. Ο συνάδελφος ανέφερε ότι ο Campos έγινε κυβερνήτης της αεροπορικής εταιρείας το 2022.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε στο CNN ο συγγενής του, Edward Campos. «Λάτρευε να πετάει. Αγαπούσε την οικογένειά του», πρόσθεσε.

Ο Sam Lilley ήταν ο συγκυβερνήτης της μοιραίας πτήσης. Ο 28χρονος πιλότος ήταν αρραβωνιασμένος και ανυπομονούσε για τον γάμο του το φθινόπωρο.

«Ήμουν τόσο περήφανος όταν ο Sam έγινε πιλότος», έγραψε ο πατέρας του, σε ανάρτησή του στο Facebook την Πέμπτη. «Τώρα πονάω τόσο πολύ που δεν μπορώ καν να κλάψω για να κοιμηθώ. Ξέρω ότι θα τον ξαναδώ, αλλά η καρδιά μου ραγίζει».

Ο Sam «πήγαινε εξαιρετικά τόσο στην καριέρα του όσο και στην προσωπική του ζωή», πρόσθεσε ο πατέρας του.

«Είναι απίστευτα οδυνηρό να χάνεις κάποιον που αγαπάς τόσο πολύ. Αναμφίβολα, αυτή είναι η χειρότερη μέρα της ζωής μου», δήλωσε στο FOX 5 Atlanta.

