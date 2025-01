Η Μελάνια Τραμπ επέστρεψε για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο ως η πρώτη κυρία των ΗΠΑ και στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο πορτρέτο της.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 21 Ιανουαρίου, μία ημέρα μετά την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Η Μελάνια ποζάρει φορώντας ένα μαύρο κοστούμι και ένα λευκό πουκάμισο χωρίς καθόλου κοσμήματα.

Στέκεται όρθια, ακουμπώντας τα χέρια της σε ένα τραπέζι στο Κίτρινο Οβάλ Δωμάτιο. Πίσω της διακρίνεται το Μνημείο του Ουάσινγκτον, το οποίο δεσπόζει στην πρωτεύουσα της χώρας.

Το πορτρέτο τραβήχτηκε από την Régine Mahaux, φωτογράφο από το Βέλγιο, η οποία φωτογραφίζει την οικογένεια Τραμπ για περισσότερα από 20 χρόνια. Φωτογράφισε, επίσης, το επίσημο πορτρέτο της κυρίας Τραμπ το 2017, για την πρώτη θητεία του Τραμπ στο αξίωμα.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να επιλεγώ για δεύτερη φορά να τραβήξω αυτό το επίσημο πορτρέτο. Ως καλλιτέχνης, είναι προνόμιο να συνεργάζεσαι με μια τόσο εμπνευσμένη γυναίκα. Είναι τελειομανής και συμμετέχει ενεργά στη δημιουργική διαδικασία», δήλωσε η φωτογράφος στο BBC.

Το BBC αποκωδικοποιεί το πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ

«Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, μια μέρα μετά την ορκωμοσία του συζύγου της ως πρόεδρος, φαίνεται στην ασπρόμαυρη φωτογραφία να φορά ένα σκούρο επαγγελματικό κοστούμι και ένα λευκό πουκάμισο καθώς ακουμπά τα χέρια της στο τραπέζι στο Κίτρινο Οβάλ Δωμάτιο. Το μνημείο της Ουάσινγκτον φαίνεται στο βάθος. Η κυρία Τραμπ, πρώην μοντέλο και η ίδια, γνωρίζει ότι οι ενδυματολογικές της επιλογές και οι πόζες της αναλύονται από τους κριτικούς», σχολιάζει αρχικά το BBC και στη συνέχεια παρουσιάζει τις θέσεις ειδικών.

Η Γκουέντολιν Ντουμπουά Σο, διευθύντρια στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια που επιμελήθηκε την έκθεση «Every Eye is Upon Me: First Ladies of the United States» στην National Portrait Gallery στην Ουάσινγκτον, επισημαίνει πως «αυτή η φωτογραφία της Μελάνια Τραμπ την δείχνει να φοράει επαγγελματικά ρούχα και να ποζάρει μπροστά από ένα παράθυρο. Η πόζα της, με τα ακροδάχτυλα τοποθετημένα σταθερά σε ένα εντυπωσιακά τραπέζι, εκπέμπει την ετοιμότητά της να ‘πιάσει δουλειά’».

Η Μελάνια Τραμπ «είναι εξαιρετικά άνετη μπροστά στην κάμερα και αυτό μάλλον έχει να κάνει πολύ με το παρελθόν της ως μοντέλο. Αλλά νομίζω ότι η σχέση που έχει αναπτύξει με τη Μαχό τις τελευταίες δύο δεκαετίες ευθύνεται για αυτή της την άνεση. Αυτή η φωτογράφος είναι ένα άτομο που εμπιστεύεται για να την κάνει να φαίνεται σίγουρη, συγκροτημένη και αριστοκρατική. Η Μελάνια Τραμπ εμπιστεύεται τη Μαχό για να επικοινωνήσει με ακρίβεια το μήνυμά της, όποιο κι αν είναι αυτό. Το μήνυμα αυτής της φωτογραφίας είναι ότι η πρώτη κυρία έχει μετακομίσει στο δωμάτιο ακριβώς πάνω από το Οβάλ Γραφείο».

Φαίνεται έτοιμη «να ασκήσει περισσότερη από τη δύναμη που έχει στη διάθεσή της από ό,τι συνέβη κατά την πρώτη θητεία του συζύγου της. Είναι σταθερή πίσω από αυτό το εξαιρετικά γυαλιστερό τραπέζι, ενώ παράλληλα είναι λίγο μυστηριώδης και λίγο αινιγματική».

Η Έλι Βάιολετ Μπράμλεϊ, που ασχολείται με τη μόδα, τονίζει ότι το πορτρέτο έχει μια βαρύτητα που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον παραδοσιακό ρόλο της πρώτης κυρίας. Σύμφωνα με την ίδια, θα μπορούσαν να αναλυθούν πολλές λεπτομέρειες.

«Το πουκάμισό της έχει ανοιχτό γιακά, σε αντίθεση με το αυστηρό, κουμπωμένο ρούχο την ημέρα της ορκωμοσίας αν και οι ώμοι της είναι κοφτεροί στην άκρη και τονισμένοι. Ίσως να θυμίζει κοστούμι από τη Νέα Υόρκη, τη δεκαετία του 1980 αλλά η σιλουέτα είναι πιο σμιλεμένη και μοντέρνα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ, η Μελάνια Τραμπ ήταν σε μεγάλο βαθμό ήσυχη. Αυτή τη φορά, οι εμφανίσεις της υπαινίσσονται κάτι άλλο. Το Μνημείο της Ουάσινγκτον υψώνεται στο βάθος. Διαφορές υπάρχουν και στα χείλη της καθώς στο προηγούμενο πορτρέτο είναι μισάνοιχτα, με ένα ελαφρύ χαμόγελο. Έφυγε επίσης, το χρώμα αφού αυτή τη φορά το πορτρέτο είναι ασπρόμαυρο», αναφέρει.

Και καταλήγει: «Πολλά μπορούν να »πουν» και τα μάτια της. Το γεγονός και μόνο ότι κοιτάζουν τόσο άμεσα την κάμερα, σε αντίθεση με την ημέρα της ορκωμοσίας που επέλεξε ένα καπέλο που κάλυπτε τα μάτια της, είναι αξιοσημείωτο» προσθέτει, καταλήγοντας πως «αν και οι προηγούμενες πρώτες κυρίες όπως η Μισέλ Ομπάμα και η Τζιλ Μπάιντεν φαίνονταν να είναι πιο προσιτές, στο επίσημο πορτρέτο της, η Μελάνια παραμένει αινιγματική».