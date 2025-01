Ο Φαν Ντάικ έγραψε ιστορία αλλά δεν (υπ)έγραψε ακόμα νέο συμβόλαιο με την Λίβερπουλ

Όταν ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μετακόμισε από το Σαουθάμπτον στο Λίβερπουλ τον Ιανουάριο του 2018, έναντι 75 εκατ. λιρών, ελάχιστοι πίστεψαν πως ο Ολλανδός άξιζε αυτά τα λεφτά.

Πολλοί μάλιστα είχαν προβλέψει πως οι «κόκκινοι» έκαναν ένα μεγάλο λάθος δαπανώντας τόσα χρήματα για τον κεντρικό αμυντικό της Σαουθάμπτον αλλά ένα είναι το σίγουρο.

Εφτά χρόνια μετά από την υλοποίηση της συγκεκριμένης μεταγραφής, η Λίβερπουλ μπορεί να αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένη για την απόκτηση του Φαν Ντάικ.

Ο διεθνής στόπερ αποδείχθηκε ηγέτης για την άμυνα της Λίβερπουλ και πάνω στον Φαν Ντάικ «χτίστηκαν τα θεμέλια» της μεγάλης ομάδας που δημιούργησε ο Κλοπ στο Άνφιλντ.

Εφτά χρόνια μετά λοιπόν και με όλα τα… φύλλα στο τραπέζι ένα είναι σίγουρο. Η Λίβερπουλ έκανε πολύ καλά που έδωσε 75 εκατ. λίρες για να πάρει τον Ολλανδό αμυντικό από την Σαουθάμπτον.

Το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Ίπσουϊτς, στο οποίο οι «κόκκινοι» επικράτησαν εύκολα με 4-1 ήταν σημαδιακό για τον διεθνή άσο της αγγλικής ομάδας, καθώς ο Φαν Ντάικ συμπλήρωσε 300 παιχνίδια με την φανέλα του συλλόγου.

Ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός είναι αναμφίβολα ο ηγέτης της Λίβερπουλ και δεν υπάρχει πιο κατάλληλος παίκτης για να φορά το περιβραχιόνιο των «κόκκινων».

A commanding presence across 3️⃣0️⃣0️⃣ appearances.

The numbers behind Virgil van Dijk’s latest landmark at @LFC 🔴 pic.twitter.com/UjjgpybUKa

— Premier League (@premierleague) January 27, 2025