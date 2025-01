Χιλιάδες φοιτητές στη Σερβία έχουν αποκλείσει έναν σημαντικό οδικό κόμβο του Βελιγραδίου με σκοπό όπως λένε να παραμείνουν εκεί για 24 ώρες.

Για ακόμη μία ημέρα διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς και της έλλειψης διαφάνειας στον τρόπο αντιμετώπισης της κυβέρνησης της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ.

Για να υπενθυμίσουμε, την 1η Νοεμβρίου τμήμα της οροφής του σταθμού κατέρρευσε, καταπλακώνοντας 15 άτομα. Να σημειωθεί πως ο σταθμός είχε πρόσφατα ανακαινιστεί.

Η σημερινή διαδήλωση έρχεται μετά τη γενική απεργία της Παρασκευής, όταν δικηγόροι, μικρές επιχειρήσεις και σχολεία σε όλη τη Σερβία έβαλαν λουκέτο.

Σχεδόν καθημερινά πραγματοποιούνται διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Δείτε βίντεο από τη σημερινή διαδήλωση:

#BREAKING #Serbia JUST IN: Additional footage of the ongoing blockade in the Autokomanda area of Belgrade, Serbia. pic.twitter.com/skjGdM3mcE — The National Independent (@NationalIndNews) January 27, 2025

#BREAKING #Serbia JUST IN: Protests have begun in the Serbian capital, Belgrade. Protesters, led by students and farmers, have blocked the highway near the Autokomanda area. pic.twitter.com/o4XNeGSvSS — The National Independent (@NationalIndNews) January 27, 2025

Αντίδραση Βούτσιτς

Με την πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση να αυξάνεται, ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς κάλεσε το Σάββατο τους αρμόδιους αξιωματούχους να δημοσιεύσουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την κατάρρευση της οροφής, ένα βασικό αίτημα των διαδηλωτών.

Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί για το δυστύχημα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Μεταφορών Γκόραν Βέσιτς, ο οποίος παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν.

Η κυβέρνηση έχει δώσει στη δημοσιότητα ορισμένα έγγραφα σχετικά με την τραγωδία, αλλά ειδικοί από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο Βελιγράδι λένε ότι είναι ελλιπή.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του κόμβου Autokomanda τη Δευτέρα, ο οποίος συνδέει αρκετούς μεγάλους δρόμους και αυτοκινητόδρομους στην πρωτεύουσα, χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, ανέμιζαν σημαίες και κρατούσαν πλακάτ με αίτημα τη διαφάνεια και τον τερματισμό της διαφθοράς.

Στον αγώνα και οι αγρότες της χώρας.

Δείτε εικόνες: