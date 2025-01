Συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδία καθώς μία μυστηριώδης ασθένεια έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 17 ανθρώπους. Όλοι οι θάνατοι συνέβησαν στις περιοχές Τζαμού και Κασμίρ από τις 7 Δεκεμβρίου ως τις 19 Ιανουαρίου.

Δώδεκα από τους νεκρούς είναι παιδιά. Τα έξι μάλιστα είναι αδέλφια. Επίσης, υπάρχουν άλλα πέντε άτομα που νόσησαν και ανέρρωσαν.

Για την ώρα οι περιοχές είναι αποκλεισμένε, με τους κατοίκους να έχουν μπει σε καραντίνα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India. Οι Αρχές αναφέρουν ότι η μυστηριώδης νόσος δεν είναι μεταδοτική, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει επιδημία.

#FPVideo: Budhal village in the Rajouri district of Jammu in India, has been declared as a containment zone after 17 deaths due to a mysterious illness in the region. Additionally, 38 others have been affected, with the disease beginning to occur within three families. pic.twitter.com/OIEjSuEsxu

