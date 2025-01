Ο Τομ Μπρέιντι σκέφτεται να πουλήσει την έπαυλή του στο νησί Indian Creek της Φλόριντα, τον αποκλειστικό θύλακα που είναι γνωστός ως «Billionaire Bunker» όπου οι αξίες των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη μετά την άφιξη του Τζεφ Μπέζος.

Το ακίνητο 26 Indian Creek Island Road παρουσιάζεται σε μια μικρή ομάδα πιθανών αγοραστών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Αν και δεν υπάρχει επίσημη καταχώριση, το πρόσφατα ολοκληρωμένο σπίτι έχει ήδη λάβει προσφορές για πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια, είπαν τρία άτομα ανώνυμα στο Bloomberg.

Ένας εκπρόσωπος του πρώην σούπερ σταρ του NFL δεν απάντησε σε μηνύματα για σχόλια. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα καταλήξουν σε πώληση.

Ο επτά φορές πρωταθλητής του Super Bowl έχτισε το σπίτι του Indian Creek σε μια έκταση περίπου 8,1 στρεμμάτων από την αρχή, με σχέδια για ένα διώροφο σπίτι στην παραλία που διαθέτει ξεχωριστό γυμναστήριο και μια καμπάνα. Το οικόπεδο αγοράστηκε για 17 εκατομμύρια δολάρια το 2020, σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας.

Μια πώληση θα ήταν εμβληματική της αποτίμησης του Indian Creek ως μία από τις πλουσιότερες κοινότητες στις ΗΠΑ. Ενώ το τεχνητό νησί αποτελεί εδώ και πολύ καιρό πόλο έλξης για τους πλούσιους, οι τιμές έχουν φτάσει σε νέα επίπεδα από τότε που ο Μπέζος αγόρασε ακίνητα εκεί τα τελευταία χρόνια.

Ο ιδρυτής της Amazon.com Inc. αγόρασε τρία ακίνητα στο Indian Creek από το 2023, πληρώνοντας περισσότερα από 230 εκατομμύρια δολάρια. Ένα άδειο οικόπεδο δίπλα στα ακίνητά του στο Indian Creek διατίθεται στην αγορά για 200 εκατομμύρια δολάρια.

Το ρεκόρ για την πιο ακριβή μονοκατοικία που πουλήθηκε ποτέ στην περιοχή του Μαϊάμι ανήκει στον Κεν Γκρίφιν, ο οποίος πλήρωσε σχεδόν 107 εκατομμύρια δολάρια για ένα κτήμα στο Coconut Grove το 2022.

Ο Μπρέιντι, 47, μετακόμισε στη Νότια Φλόριντα αφού αποσύρθηκε από το αμερικανικό football. Πέρυσι, νοίκιασε χώρο για το οικογενειακό του γραφείο σε ένα κτίριο στο Bay Harbor που απέχει λίγα λεπτά από το σπίτι του στο Indian Creek. Το υπό κατασκευή συγκρότημα διαθέτει γραφεία, κατοικίες και ένα σπα που διαχειρίζεται το New York Club The Well.

Η πρώην σύζυγος του Brady, η Βραζιλιάνα supermodel Ζιζέλ Μπούντχεν, έχει ένα σπίτι απέναντι από του Μπρέιντι, στο 1400 Biscaya Drive, στο κοντινό Surfside.

Πηγή ΟΤ