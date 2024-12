«Ο Τομ Μπρέιντι είναι μίζερος»: Η νέα ζωή της Ζιζέλ Μπούντχεν καταθλίβει τον σταρ του NFL

Η ζωή του Τομ Μπρέιντι μετά το διαζύγιο φαίνεται να έχει πάρει την κατηφόρα με πηγές να αποκαλύπτουν ότι ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου παλεύει με τη μοναξιά και την αυτολύπηση.

Ενώ η πρώην σύζυγός του Ζιζέλ Μπούντχεν κάνει πολυτελείς διακοπές στην Κόστα Ρίκα με τον νέο της σύντροφο, Ζοακίμ Βαλέντε, και τα παιδιά τους, ο Τομ Μπρέιντι, 47, «δυσκολεύεται να προχωρήσει, νιώθει αποκλεισμένος και λυπάται για τον εαυτό του».

Οι ζωές του πρώην ισχυρού ζευγαριού έρχονται πλέον σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους.

Ενώ ο Μπρέιντι είναι επικεντρωμένος στη δουλειά και στην προσαρμογή στη ζωή χωρίς την οικογένειά του, η Ζιζέλ Μπούντχεν δείχνει να ευημερεί στη νέα της σχέση και απολαμβάνει τη νέα ζωή της με τον σύντροφο της και δάσκαλα στο jiu-jitsu, Χοακίμ.

Ο Mπρέιντι «δεν έχει κάποια σύντροφο στη ζωή και η απομόνωσή του είναι εμφανής».

«Δεν βγαίνει με κανέναν και νιώθει μόνος», μοιράστηκε η πηγή σύμφωνα με το In Touch.

Tom Brady’s not doing well in the dating scene and moping about his work, all the while Gisele Bundchen’s loving it up with baby daddy Joaquim Valente in exotic locales – and a source exclusively tells In Touch his whole problem is rooted in his attitude. https://t.co/EC1foZrEJi

— In Touch Weekly (@intouchweekly) December 12, 2024