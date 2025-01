Και η Μπράιτον στο «κόλπο» για Τζίμα (pic)

Παρέλαση «μνηστήρων» για τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας με τη φανέλα της Νυρεμβέργης.

Τα γερμανικά Μέσα συγκεκριμένα έκαναν λόγο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για ενδιαφέρον της Λίβερπουλ κάτι που τελικά διαψεύστηκε. Νέο δημοσίευμα από το εξωτερικό λοιπόν βάζει και την Μπράιτον στο κόλπο της απόκτησης του Τζίμα.

Συγκεκριμένα, ο Πιτ Ο’ Ρούρκι σχολιάζει ότι οι Γλάροι πιέζουν τη Νυρεμβέργη για τη μεταγραφή του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Μάλιστα τονίζει ότι η Μπράιτον είναι διατεθειμένη να δώσει τα είκοσι εκατομμύρια ευρώ που ζητάει ο σύλλογος από τη Γερμανία για να τον φέρει στον αγγλικό Νότο.

Η Μπράιτον έρχεται να προστεθεί σε μία ακόμα ομάδα από το Νησί που έχει δείξει ενδιαφέρον για τον 19χρονο επιθετικό, καθώς τα Μέσα από την Αγγλία έχουν μιλήσει για την Τσέλσι και τη Γουέστ Χαμ.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Brighton are pushing ahead for a move for Nürnberg striker Stefanos Tzimas in a £20M deal. The Greek striker has attracted interest of a host of clubs this month, but Brighton are in talks to win the race for his signature, @SportsPeteO. pic.twitter.com/VFNiadK2Cj

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 24, 2025