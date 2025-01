Ιστορική είναι η 23η Ιανουαρίου στην Ταϊλάνδη, καθώς έγινε η πρώτη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας και η τρίτη χώρα ολόκληρης της ηπείρου -μετά την Ταϊβάν και το Νεπάλ- που νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετική ημέρα. Έχουμε το δικαίωμα να αγαπάμε, όπως οι άλλοι», δήλωσε ενθουσιασμένος ο 38χρονος Σαπάνγιου Πανατκούλ, αφού παντρεύτηκε τον 49χρονο σύντροφό του Απιουάτ Απιουατσαϊρί.

Η σχετική νομοθεσία τίθεται από σήμερα σε ισχύ. Εκατοντάδες ζευγάρια αναμένονται στις περιφέρειες της Ταϊλάνδης και τα διαμερίσματα της Μπανγκόκ για να εκδώσουν πιστοποιητικά γάμου. Η διαδικασία είναι κυρίως γραφειοκρατική και διαρκεί μερικά λεπτά, όμως για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα είναι η κατάληξη ενός αγώνα πολλών ετών στο όνομα της ισότητας.

«Είμαστε πολύ χαρούμενες. Περιμέναμε αυτή την ημέρα εδώ και 10 χρόνια», δήλωσε η 59χρονη Θαναφόν Τσοκχονγκσούνγκ, που παντρεύτηκε τη σύντροφό της.

Στο κοινοβούλιο της Ταϊλάνδης κυματίζουν σήμερα σημαίες με το ουράνιο τόξο, ενώ τα εμπορικά κέντρα της χώρας πραγματοποιούν εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τον νέο νόμο.

Thailand became the first country in Southeast Asia to legalize same-sex marriage, and the third territory in Asia to do so, after Taiwan and Nepal https://t.co/PrWQzVY08d pic.twitter.com/aLrJcWGk6U

— Reuters (@Reuters) January 23, 2025