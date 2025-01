Αεροσκάφος της Turkish Airlines προσγειώθηκε την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2025 στη Δαμασκό. Αυτή ήταν η πρώτη πτήση από την Τουρκία προς τη Συρία μετά από 13 χρόνια.

Το αεροσκάφος έφθασε από την Κωνσταντινούπολη μεταφέροντας 345 Σύρους επιβάτες και ανθρωπιστική βοήθεια. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Turkish Airlines Μπιλάλ Εκσί και Τούρκοι αξιωματούχοι.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Sana, «Το πρώτο επιβατικό αεροπλάνο της Turkish Airlines προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού ύστερα από διακοπή 13 ετών, με Σύρους επιβαίνοντες».

Η Turkish Airlines, σύμφωνα με την εταιρεία, θα πραγματοποιεί τρεις πτήσεις την εβδομάδα προς τη Συρία.

#Turkish Airlines begins Istanbul – #Damascus flights today. One of the most beautiful moments that we are proud of is that we are Syrians. # pic.twitter.com/8gWrxESOpC

Η άφιξη του αεροσκάφους στη Δαμασκό έγινε σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Οι επιβάτες ενθουσιασμένοι αλλά και συγκινημένοι κρατούσαν σημαίες. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα μόλις προσγειώθηκαν στη χώρα τους γονάτισαν και προσκύνησαν εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους.

Passengers experienced the joy of returning to their homeland, with some kissing the ground at Damascus Airport upon arrival https://t.co/Zf9O8bhszx pic.twitter.com/DQ6IeHNu6m

✈ After 13 years, Turkish Airlines resumed flights to Damascus, Syria

Οι εμπορικές πτήσεις που συνδέουν την Κωνσταντινούπολη με τη Δαμασκό είχαν διακοπεί λόγω του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι η αεροπορική σύνδεση θα αποκατασταθεί.

«Σχεδιάζουμε μια πτήση από την Τουρκία (προς τη Δαμασκό) τις επόμενες ημέρες. Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση της Δαμασκού με την Κωνσταντινούπολη, θα έχουμε λύσει μια μεγάλη ανάγκη. Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται για αυτό το θέμα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

🛬 After 13 years, Turkish Airlines’ first flight to Syria departed from Istanbul Airport and landed at Damascus International Airport

🔹 The flight was tracked via AirNav Radar https://t.co/Zf9O8bi0p5 pic.twitter.com/UOiaa6FAEZ

