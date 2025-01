Ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ κατέθεσε μήνυση εναντίον αεροπορικής εταιρείας ζητώντας αποζημίωση ενός εκατ. δολαρίων. Ο λόγος; Επειδή ένα κομμάτι πάγου έπεσε στην οροφή του σπιτιού του.

Όπως ισχυρίζονται, ο Μάικλ Ρις και η Λία Φεραρίνι ο πάγος είχε το μέγεθος καρπουζιού, έπεσε από ένα Airbus A321 της JetBlue και κατέληξε «ακριβώς πάνω από το κρεβάτι τους». Το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το σπίτι τους στο Ίνγκλγουντ, με κατεύθυνση από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη.

A California couple is suing JetBlue for $1 million, alleging that a large chunk of ice from one of the airline’s planes crashed through the ceiling right over their bed. https://t.co/I8Qw047Ak9

— CBS News (@CBSNews) January 22, 2025