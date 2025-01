Μια αεροσυνοδός πλήρωσε ακριβά την ιδέα της να χορέψει μέσα στο αεροπλάνο. H πτήση καθυστερούσε, η Νέλε Ντιάλα βαριόταν και αποφάσισε να χορέψει twerk.

Μάλιστα, βιντεοσκόπησε τον χορό της και δημοσίευσε το σύντομο κλιπ στα social media. «Γκέτο μέχρι να πεθάνω, μην αφήνετε τη στολή να σας ξεγελάσει», έγραψε στη λεζάντα η νεαρή αεροσυνοδός, η οποία κατά πληροφορίες γύρισε το βίντεο ενώ περίμενε τον πιλότο που είχε αργήσει δύο ώρες επειδή βρισκόταν σε άλλη πτήση.

Στην Alaska Airlines δεν άρεσε καθόλου η κίνησή της και την απέλυσε. Η αεροσυνοδός διένυε τη δοκιμαστική της περίοδο στην εταιρεία και σύντομα θα της γινόταν και κανονική πρόσληψη. Ωστόσο, είδε την πόρτα της εξόδου.

BREAKING:

Flight attendant Nelle Diala launches a GoFundMe and raises a measly $261 after being sacked for twerking on a plane! 😲✈

«The skies just got a little bit cleaner.»

Diala, who proudly calls herself «ghetto bih till i D-I-E,» claims she was «wrongfully fired» by… pic.twitter.com/Xyg8OxobbN

— know the Unknown (@imurpartha) January 16, 2025