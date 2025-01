Ο Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Δευτέρας (20/1) ορκίστηκε 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ και προέβη σε δηλώσεις που προοιωνίζουν βαθιές τομές, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής.

Στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία ο Ρεπουμπλικανός αναφέρθηκε στην πρόθεσή του να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε… Κόλπο της Αμερικής. «Σε λίγο καιρό, θα αλλάξουμε το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής», δήλωσε.

Λίγο αργότερα, ήταν ένα από τα πρώτα διατάγματα που υπέγραψε στο Οβάλ Γραφείο. Η δήλωση αυτή του Τραμπ φάνηκε αρκετά αστεία στη Χίλαρι Κλίντον.

Στο άκουσμα της ανακοίνωσης η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ξέσπασε σε γέλια. Η αντίδραση της κατεγράφη από τον τηλεοπτικό φακό και έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Hilary Clinton laughing when Trump talks about renaming the Gulf of Mexico pic.twitter.com/As3WtXKZvd

— News Now (@NewsNowUS) January 20, 2025