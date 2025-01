Λαϊκά δικαστήρια: Τι δουλειά είχε ο Snoop Dogg στο Crypto Ball του Ντόναλντ Τραμπ;

Ο ράπερ Snoop Dogg δείχνει την υποστήριξή του στον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ, γεγονός που δεν βρίσκει σύμφωνους πολλούς από τους θαυμαστές του ράπερ.

Ο Snoop Dogg ανέβηκε στη σκηνή του Crypto Ball, μιας εκδήλωσης πριν από την ορκωμοσία, και έκανε το πλήθος να σηκωθεί όρθιο χορεύοντας με διάφορες επιτυχίες.

Βίντεο του ράπερ εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν ανέμελο Snoop στην Ουάσινγκτον, φορώντας ένα μαύρο σακάκι με χρυσά κουμπιά και παπιγιόν.

Άλλοι υψηλού προφίλ καλεσμένοι ήταν ο ράπερ Rick Ross και ο αστέρας του UFC Colby Covington, οι οποίοι και οι δύο δημοσίευσαν για την παρέα τους με τον Snoop.

«Nuthin’ but a ‘G’ Thang», μοιράστηκε ο Covington στο X.

Ο ράπερ του «Young, Wild and Free» πραγματοποίησε την εμφάνισή του, αφού πρόσφατα άλλαξε στάση για τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ.

View this post on Instagram

Χρόνια αφότου ο Snoop εμφανίστηκε στο «The Apprentice» το 2007, αποκάλεσε τον Trump κλόουν και τον χλεύασε σε ένα μουσικό βίντεο. Στο βίντεο για το τραγούδι του «Lavender» με τους BADBADNOTGOOD το 2017, ο Snoop απεικόνιζε τον Τραμπ ως κλόουν και τον πυροβόλησε στο κεφάλι.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2018, ο Snoop μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο τον βλέπαμε να καπνίζει ένα blunt έξω από τον Λευκό Οίκο, αναφωνώντας: «Γ&#*# τον Πρόεδρο».

Το 2020, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στη ραδιοφωνική εκπομπή του Big Boy, ο Snoop υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν θα έπρεπε να είναι στο αξίωμα.

«Δεν έχω ψηφίσει ούτε μια μέρα στη ζωή μου, αλλά φέτος νομίζω ότι θα βγω και θα ψηφίσω, γιατί δεν αντέχω να δω αυτό το κάθαρμα στο αξίωμα για άλλη μια χρονιά», είπε ο ράπερ στην εκπομπή “Big Boy’s Neighborhood on Real 92.3”.

Ο 53χρονος ράπερ εξήγησε ότι δεν πίστευε ότι του επιτρεπόταν να ψηφίσει εκείνη την εποχή λόγω του ποινικού του μητρώου. Ο Snoop είχε καταδικαστεί για κακούργημα το 1990 και το 2007.

Το περιοδικό XXL μοιράστηκε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ράπερ να κατακεραυνώνει τον Τραμπ και τους οπαδούς του, λέγοντας: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας γ*$&# παράξενος τύπος. Αν τον ψηφίσατε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά αν είστε ακόμα μαζί του, άντε γ&#@».

Ωστόσο, μετά από ένα μακρύ ιστορικό καταδίκης του εκλεγμένου προέδρου και των υποστηρικτών του, ο Snoop επαίνεσε τον Τραμπ τον Ιανουάριο του 2024.

«Ντόναλντ Τραμπ; … Δεν μου έχει κάνει τίποτα κακό. Έχει κάνει μόνο σπουδαία πράγματα για μένα. Έδωσε χάρη στον Μάικλ Χάρις», δήλωσε ο Snoop στους Sunday Times.

«Έτσι, δεν έχω τίποτα άλλο παρά αγάπη και σεβασμό για τον Ντόναλντ Τραμπ».

Αργότερα την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Make America Crip Again» – ένα «ριφιφί» στο σήμα κατατεθέν της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ «Make America Great Again».

Στην εναρκτήρια γραμμή του τραγουδιού, ραπάρει: «Ο πρόεδρος είπε ότι θέλει να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά. F*** that s***, we’re going to make America Crip again».

Οι Crips, γνωστοί και με το παρατσούκλι Original Crip Homies, είναι μια κοινωνική ομάδα που αποτελείται κυρίως από Αφροαμερικανούς που ιδρύθηκε στο Λος Άντζελες το 1969.

Ο Μάικλ «Harry-O» Χάρις, συνεργάτης του συνιδρυτή της Death Row Records Suge Knight και ιδρυτής της μητρικής εταιρείας Godfather Entertainment, έλαβε χάρη το 2021 ως μία από τις τελευταίες αποφάσεις του Τραμπ πριν από την αποχώρησή του από το αξίωμα. Ο Snoop Dogg είχε ως γνωστόν υπογράψει συμβόλαιο με την εταιρεία για να φύγει αργότερα στην καριέρα του. Ο Snoop απέκτησε την Death Row Records το 2022.

Ο Χάρις φυλακίστηκε με την κατηγορία της συνωμοσίας και της απόπειρας δολοφονίας για πάνω από τρεις δεκαετίες. Ο Snoop Dogg επαίνεσε τότε τον Τραμπ για τη μετατροπή της ποινής του Χάρις.

Hanging with the legendary Snoop Dogg, who is set to perform at President Trump’s inauguration.

President Trump is unifying the country and will bring us into the GOLDEN AGE!

Welcome to MAGA, Snoop! pic.twitter.com/Bq3plmttzV

— Bo Loudon (@BoLoudon) January 18, 2025