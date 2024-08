Snoop Dogg τι κάνεις τέλος πάντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού;

Αναμφισβήτητα είναι το πρόσωπο των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων και αυτό χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ο Snoop Dogg ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο εαυτός του.

Ο 52χρονος αμερικάνος ράπερ έχει γίνει η «ανεπίσημη – πολυαγαπημένη μασκότ» των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού και δικαίως θα λέγαμε. Είναι παρών σε όλους τους αγώνες, δείχνει να το απολαμβάνει όσο τίποτε άλλο και παράλληλα ξεσηκώνει τα πλήθη.

Το περασμένο Σάββατο εμφανίστηκε στον αγώνα της ιππασίας μαζί με τη διάσημη σεφ και φίλη του Μάρθα Στιούαρτ, ντυμένοι και οι δύο με τη στολή του ιππέα. Ο Snoop Dogg μάλιστα τάισε ένα άλογο με ένα καρότο και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το να παίζεις με την χαίτη τους είναι το κάτι άλλο!».

Έχει κάτσει στις κερκίδες φορώντας μπλούζες με τα πρόσωπα των Simone Biles και Kelly Cheng, ενώ ο φακός τον έχει πιάσει να σηκώνει τα γυαλιά ηλίου του και να κοιτάζει αποσβολωμένος τις απόκοσμες δεξιότητες της Biles.

EVERYONE’S in the house to see Simone Biles at the #ParisOlympics! 🔥 📺 NBC, E!, and Peacock pic.twitter.com/Gf8D2h4E1A — NBC Sports (@NBCSports) July 28, 2024

Snoop Dogg is all of us watching Simone Biles compete. 😅 https://t.co/NnkWHCkFKr pic.twitter.com/XUtaPJV7K5 — theScore (@theScore) July 29, 2024

Παρ’ όλη τη διασκέδαση, ο Snoop Dogg έχει σοβαρό λόγο να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Συγκεκριμένα είναι ο «ειδικός ανταποκριτής» του αμερικάνικου τηλεοπτικού δικτύου NBC.

when they said Snoop Dogg’s everywhere, i didn’t think they meant this. #ParisOlympics pic.twitter.com/ydsOGPPHfg — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 9, 2024

Ο έρωτας όμως με τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν ξεκίνησε φέτος, αλλά από το 2020 στο Τόκιο, όταν μαζί με τον Κέβιν Χαρτ παρουσίασαν εκπομπή με στιγμιότυπα του NBC.

Snoop Dogg is loving the debut of breaking at the #ParisOlympics! 👏 📺: E! and Peacock pic.twitter.com/cyQlJ3TJHD — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 9, 2024

O Snoop Dogg έχει πάρει πολύ σοβαρά τον φετινό του ρόλο και φρόντισε να τον εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Ξεκίνησε με μια ιδιωτική ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου, όπου κοίταξε τη Μόνα Λίζα κατάματα και ένιωσε δέος μπροστά στη φτερωτή νίκη της Σαμοθράκης.

Μοίρασε στον κόσμο αναμνηστικές καρφίτσες, δοκίμασε το τζούντο και έκανε μάθημα κολύμβησης με τον Μάικλ Φελπς. Έτρεξε ακόμη και με την Ολυμπιακή δάδα στα τελευταία στάδια της σκυταλοδρομίας πριν από την έναρξη των αγώνων.

Βλέποντάς τον να απολαμβάνει —ας τολμήσουμε να πούμε— την κορύφωση της δεύτερης καριέρας του, είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς την ιστορία του Snoop Dogg, με τις περιόδους στη φυλακή, την παραδοχή του ότι κάποτε υπήρξε νταβατζής και φυσικά το πρώτο του άλμπουμ που είχε πολλές αναφορές σε συμμορίες.

Δεν κατάφεραν όλοι οι rappers της εποχής του να κάνουν την ίδια μετάβαση στο mainstream. Ο Ice Cube, για παράδειγμα, φάνηκε λίγο ασταθής σε οικογενειακές ταινίες όπως το «Are We There Yet?» πριν βρει το ρυθμό του ως αθυρόστομος αστυνομικός στο «21 Jump Street.»

Αλλά η βελούδινη προσωπικότητα του Snoop Dogg ήταν πάντα έτοιμη, με λίγη προσαρμογή, για την τηλεόραση, δίχως να προδίδει τη μοναδική του προσωπικότητα.