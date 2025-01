Με τον Μιλουτίνοφ στην κορυφή το top-10 της Euroleague (vid)

Το βράδυ της Παρασκευής (17/1) ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Euroleague, μετά από ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» με διπλές αναμετρήσεις για τις ομάδας και υπήρξαν πολλές και εντυπωσιακές στιγμές στις αναμετρήσεις.

Ωστόσο, η κορυφή ανήκει δικαιωματικά στον Νικόλα Μιλουτίνοφ, που στη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, τη δεύτερη επί ισπανικού εδάφους μέσα στην ίδια εβδομάδα μετά από αυτή κόντρα στη Μπασκόνια, υποδέχθηκε την πάσα που εξελίχθηκε σε ασίστ, από τον Κώστα Παπανικολάου και κάρφωσε μπροστά στον Γκαρούμπα, δίνοντας ένα εντυπωσιακό… poster.

The Double Week comes to an end and with it, we have the Top 10 Plays from Round 22…

Drama, entertainment and high stakes, guaranteed ✅

