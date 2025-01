Έχω δικαίωμα να μην ξανακάνω ταινία ποτέ: Η Κάμερον Ντίαζ επέστρεψε στο Χόλυγουντ 10 χρόνια μετά

Η Κάμερον Ντίαζ δεν επέστρεψε οριστικά στο Χόλυγουντ. Η ηθοποιός, η οποία μετά από 10 ολόκληρα χρόνια έκανε ένα comeback με το «Back in Action» του Netflix, μοιράστηκε πρόσφατα με το περιοδικό Empire αν αυτό σημαίνει ότι επέστρεψε για τα καλά.

«Δεν ξέρω πώς το βλέπω. Είναι δύσκολο να πω», εξήγησε. «Αν το πω, τότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Διατηρώ το δικαίωμα να πω όχι στο να ξανακάνω μια ταινία και διατηρώ το δικαίωμα να πω ναι αν το αποφασίσω. Δεν ορίζω τίποτα. Είμαι απλώς ανοιχτή σε ό,τι έχει νόημα για μένα και την οικογένειά μου κάθε στιγμή».

Η Κάμερον Ντίαζ δεν θα κάνει άλλες ρομαντικές ταινίες

Η πρωταγωνίστρια του «Charlie’s Angels», η οποία εμφανίστηκε σε πολυάριθμες ρομαντικές κομεντί στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τη δεκαετία του 2000, διευκρίνισε επίσης ποιο κινηματογραφικό είδος δεν ήθελε απαραίτητα να επαναλάβει. «Όχι άλλες ρομαντικές ταινίες, μόνο ταινίες με μαμάδες», πρόσθεσε.

Η Κάμερον Ντίαζ είναι περισσότερο γνωστή για μερικούς από τους εμβληματικούς ρόλους της σε ρομαντικές κωμωδίες όπως τα «The Holiday», «My Best Friend’s Wedding», «The Other Woman», «What Happens in Vegas» και «In Her Shoes». Ωστόσο, η νέα της ταινία «Back in Action» είναι μια κωμωδία δράσης, στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης ο Τζέιμι Φοξ.

«Back in Action»

Η ταινία ακολουθεί τους πρώην κατασκόπους της CIA Emily (Ντίαζ) και Matt (Φοξ), οι οποίοι επιστρέφουν στην κατασκοπεία μετά την αποκάλυψη των μυστικών τους ταυτοτήτων. Η ταινία λειτούργησε επίσης ως επανασύνδεση για τους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν στις ταινίες «Any Given Sunday» του 1999 και «Annie» του 2014 (που ήταν και ο τελευταίος ρόλος της Ντίαζ πριν από την αποχώρησή της).

Θα επέστρεφα μόνο για τον Τζέιμι Φοξ

«Σκέφτηκα ότι αν επρόκειτο να επιστρέψω και να κάνω μια ταινία, ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο θα επέστρεφα και θα την έκανα μαζί του θα ήταν αυτός ο τύπος», δήλωσε για τον Φοξ. «Σοβαρά τώρα. Είχα και άλλες ευκαιρίες στην πορεία και πάντα έλεγα: ‘Όχι, δεν το κάνω, σου έχω πει… Τι; Ο Τζέιμι ρώτησε; Ο Τζέιμι; Ω, μπορώ να κάνω μια ταινία με τον Τζέιμι!’».

*Πηγή: The Hollywood Reporter