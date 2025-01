Σειρήνες ήχησαν σ’ όλο το κεντρικό Ισραήλ μετά την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη, και πολίτες τραυματίστηκαν ενώ έσπευδαν να προφυλαχτούν στα καταφύγια (στη φωτογραφία αρχείου από Houthi Military Media/via Reuters, επάνω, εκτόξευση πυραύλου των Χούθι από τοποθεσία στην Υεμένη).

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι έγιναν πολλές προσπάθειες για ν’ αναχαιτιστεί ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε και πιθανότατα αναχαιτίστηκε.

Some videos of the ballistic missile being intercepted moments ago https://t.co/k61Uy9ANoq pic.twitter.com/eIQvWBtT16

— Documenting Israel (@DocumentIsrael) January 14, 2025